Viel zu berichten gibt es bisher nicht über Star Wars Jedi: Fallen Order. Doch schon bald soll der Titel von EA auf großer Bühne aus der Taufe gehoben werden ...

Kurzer Rückblick: Während der EA Play im Zuge der E3 2018 verkündete Vince Zampella, CEO bei Respawn Entertainment, dass er und sein Team an Star Wars Jedi: Fallen Order arbeiten würden. Danach kamen jedoch nur noch wenige Infos. Bei dem Titel soll es sich um ein Action-Adventure handeln, dessen Geschichte nach Episode III und dem Ende des Jedi-Ordens angesiedelt ist. Protagonist soll ein Padawan sein, der die Order 66 überlebt hat.

Nun steht fest, wann es etwas Neues zum Spiel gibt. So verkündete der offizielle Twitter-Kanal von Star Wars am gestrigen Tag, dass Star Wars Jedi: Fallen Order auf der Star Wars Celebration (11. - 15. April in Chicago) offiziell vorgestellt werden wird. Genau genommen ist für den 13. April ein erster Blick auf das neue Spiel geplant.

