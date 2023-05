Gestern war bekanntermaßen Star Wars Day - und deshalb gab es auch etliche Aktionen und Artikel im Netz. Dabei kamen auch Gerüchte auf, dass es in absehbarer Zeit endlich auch mal wieder ein Echtzeit-Strategiespiel im Star-Wars-Universum geben könnte.

Echtzeit-Strategie-Fans mit einem Faible für das Star-Wars-Universum können sich womöglich Hoffnung machen, dass sich ein neuer Genre-Ableger innerhalb des populären Sci-Fi-Franchise in Arbeit befindet. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht - doch der Reihe nach.

Star-Wars-Spiele gab es in den vergangenen Jahren immer wieder, doch das letzte Echtzeit-Strategiespiel liegt dann doch schon länger zurück. Der letzte Titel in diese Richtung war das Mobile-Game Star Wars Commander aus dem Jahr 2014, das jedoch 2020 eingestellt wurde. Der letzte vollwertige Genre-Vertreter wäre dann schon Star Wars: Empire at War - und das erschien 2006, hat also ordentlich Jahre auf dem Buckel. Damals durftet ihr die Flotten des Imperiums oder aber der Rebellion kommandieren - und das kam bei Fans und Kritikern durchaus gut an, so dass Empire at War als eines der besseren Star-Wars-Spiele überhaupt gilt.

Zu den Fans von Empire at War zählt offenbar auch Josh West, Auto bei den englischsprachigen Kollegen von GamesRadar. Der hatte anlässlich des Star Wars Day einen Artikel veröffentlicht und darin seine zehn besten Star-Wars-Spiele aufgeführt. In einem zugehörigen Tweet fragte er sich, ob wohl die Möglichkeit für ein Sequel zu Empire at War von den Entwicklern Relic oder Blackbird bestünde. Und ab hier wird es spannend!

Der Tweet rief wiederum Andy Robinson auf den Plan, seines Zeichens Inhaber und Redakteur des Video Games Chronicle - und der scheint Insider-Infos zu besitzen. Laut ihm befindet sich nämlich ein neues, bislang unangekündigtes Echtzeit-Strategiespiel im Star-Wars-Universum bereits in Arbeit.

West hatte daraufhin angenommen, dass sich Robinson auf das bislang namenlose Strategiespiel von Respawn Entertainment bezieht, das vom neu formierten, zugehörigen Studio Bit Reactor entwickelt wird; dieser Titel war von EA ziemlich lautlos im Januar bestätigt worden, wenngleich Details noch nicht publik sind. Ohnehin meint Robinson dieses Spiel aber eben nicht.

Stattdessen ist scheinbar noch ein anderes RTS im Star-Wars-Universum in der Mache, an dem laut Robinson "ein Entwickler mit großem Namen" arbeitet - und das lässt Raum für weitere Spekulationen. Petroglyph wäre denkbar, ist aber auch mit Earthbreakers beschäftigt, und natürlich Relic Entertainment! Schließlich dürften die Entwicklungsarbeiten an Homeworld 3 und der Konsolenversion von Company of Heroes 3 langsam aber sicher zu einem Ende kommen! Und: Auch Creative Assembly sowie Paradox Interactive wären potentielle Kandidaten. Über die weitere Entwicklung dieses Gerüchts halten wir euch so oder so natürlich auf dem Laufenden!