Lust auf Strategie im Star-Trek-Universum? Dann solltet ihr Star Trek: Infinite im Auge behalten, das von Paradox Interactive im Rahmen des Summer Game Fest angekündigt wurde.

Star Trek: Infinite wird von Nimble Giant Entertainment unter der Lizenz von Paramount entwickelt und von Paradox Interactive als Publisher vertreten. Das argentinische Studio hat bereits einige Spiele auf dem Konto, daunter Hellbound und Master of Orion: Conqer the Stars - zwar kein Riesenstudio, aber auch beileibe keine Anfänger. Das Spiel spielt euch einige Jahrzehnte vor Star Trek: The Next Generation und soll für PC und MAC bereits im Herbst 2023 erscheinen.

In Star Trek: Infinite übernehmt ihr das Kommando über eine der vier Großmächte in der Galaxie: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Jede davon verfügt über individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests und vieles mehr, um das Spielgefühl individuell zu gestalten. Mit schwierigen Entscheidungen und einzigartigem Gameplay soll dieses Spiel die Möglichkeit schaffen, ein geliebtes Franchise auf eine neue Art und Weise zu erleben, während sie den Kontakt zu anderen Imperien und Welten suchen.

"Es ist uns eine Ehre, eines der kultigsten Objekte der Unterhaltungsindustrie für unsere Spieler und die multigenerationale Fangemeinde von Star Trek zum Leben zu erwecken", sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. "Wir wissen, wie viel dieses Franchise den Fans auf der ganzen Welt bedeutet, und wir arbeiten eng mit Nimble Giant und Paramount Consumer Products zusammen, um ein originalgetreues und überzeugendes Spiel zu entwickeln, das ihren Erwartungen gerecht wird."

Sonderlich viele Details gibt es bisher nicht zu dem Spiel, eine umfangreichere Vorstellung soll am 16. Juni, also am Captain Picard Day, erfolgen. Bis dahin könnt ihr euch mit dem leicht Borg-lastigen Trailer vergnügen.