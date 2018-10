Zwei neue Updates samt New Game Plus veröffentlicht

Bevor in der kommenden Woche der erste DLC zum PS4-exklusiven Action-Blockbuster Spider-Man erscheint, hat Insomniac Games gleich zwei Updates für den Titel veröffentlicht.

Wie zuvor versprochen, hat Insomniac Games nun den Spielmodus "New Game Plus" für Spider-Man verfügbar gemacht; dieser war zuvor noch für die aktuelle Woche angekündigt worden und ist nun Teil von zwei weiteren Updates für das Spiel.

So spendierte Insomniac dem PS4-Titel die neuen Version 1.07 und 1.08, die neben dem Modus, der zum erneuten Durchspielen des Actionspiels motivieren soll, auch noch zwei frische Trophäen, einen erhöhten Schwierigkeitsgrad und mehr mit sich bringt. Der schon im September angekündigte Modus "New Game Plus" ließ schlussendlich trotzdem dann doch einige Tage länger auf sich warten, als zunächst genannt.

Im New Game Plus könnt ihr nach dem ersten Abschluss der Story mit eurem entwickelten Charakter samt allen Gegenständen von vorne starten, um beispielsweise nach und nach alle Spielinhalte und damit auch Trophäen zu meistern.

Nächste Woche, nämlich am 23. Oktober, steht außerdem Nachschub in Form des ersten DLC-Pakets "The Heist" ins Haus. Dabei handelt es sich um den Auftakt der Trilogie an Zusatzinhalten unter dem Namen "The City that Never Sleeps". Im November und Dezember folgen dann die beiden weiteren DLC-Pakete "Turf Wars" und "Silver Lining". Ein einzelnes Kapitel kostet 9,99 Euro, der komplette Season Pass schlägt mit 24,99 Euro zu Buche.

Die Neuerungen in den kostenfreien Updates auf die Versionen 1.07 und 1.08 im Überblick:

New Features

Added support for “The City That Never Sleeps – The Heist” story pack.

Added New Game+.

Added Ultimate difficulty.

Added 2 new Trophies.

Added the ability to rotate layers in Photo Mode.

Added new frames and stickers to Photo Mode.

Added a shortcut option to trigger Photo Mode via the left directional button.

Fixes and Updates

Tuned Friendly combat difficulty based on player feedback.

Added a max health cap of 250 and normalized players.

Added a potential solution for a crash related to graphical artifacting.

Addressed an issue where players could respawn inside a building in the Financial District.

Addressed an issue where animation during cinematics could break due to hard drive streaming.

Addressed an issue where pedestrians would disappear for a frame in the distance.

Addressed an issue where combat music would persist in the open world after completing a Sable Base.

Addressed various additional issues.