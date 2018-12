PlayStation Plus

Microsoft hat ja schon vor den Weihnachtsfeiertagen Nägel mit Köpfen gemacht, was das Line-up bei den Games with Gold im Januar betrifft. Nun zieht Konkurrent Sony nach und gibt die ersten kostenlosen Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im neuen Jahr 2019 preis.

Via PlayStation Blog hat Sony nun nicht nur nachträglich frohe Weihnachten gewünscht, sondern auch das Line-up an kostenfreien Spielen für Abonnenten von PlayStation Plus im Januar 2019 bekannt gegeben. Die neuen Titel stehen bereits ab dem 01. Januar 2019 zur Verfügung und können somit noch im Rahmen der Weihnachtsferien ausgiebig genossen werden.

Das größte Highlight des ersten monatlichen Line-ups bei Sony ist sicherlich Ubisofts Open-World-Extremsportspiel Steep, in dem es euch auf Skiern, dem Snowboard oder beim Paragliding in die Berge der Welt verschlägt. Mit Portal Knights gesellt sich ein weiterer namhafterer Titel dazu, der sich auf große zufallsgenerierte Sandbox-Welten, RPG-Elemente und Koop-Gameplay fokussiert.

Neben den beiden erwähnten Titeln für die PlayStation 4 gibt es außerdem auch jeweils zwei Spiele für PS3 und PS Vita, wobei Fallen Legion: Flames of Rebellion zudem auch auf der PS4 zu haben ist.

Das Januar-Line-up bei PlayStation Plus im Überblick:

Bis zum 01. Januar 2019 steht noch das Line-up aus dem Dezember 2018 zum Download bereit. Wer sich die folgenden Titel sichern möchte, muss dementsprechend schnell sein: