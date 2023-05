Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft dürfte mittelfristig abgesegnet werden und die Kräfteverhältnisse in der Spielebranche neu justieren. Laut einem neuen Gerücht will Sony kontern und sich möglicherweise die Witcher-Entwickler von CD Projekt RED angeln.

Ein Leaker, der in der Vergangenheit auch schon häufig ins Schwarze getroffen hat, lässt mit einem neuen Bericht durchaus aufhorchen, denn Sony will womöglich die Activision-Blizzard-Übernahme von Microsoft kontern, indem man sich selbst ein sehr namhaftes Entwicklerstudio angelt. Die Rede ist damit von keinem Gerineren als dem für The Witcher zuständigen Studio CD Projekt RED.

Bei dem Leaker handelt es sich um Liz, der in der Vergangenheit vor allen Dingen mit Neuigkeiten rund um das Sci-Fi-Franchise Destiny in Erscheinung getreten ist und sich in den allermeisten Fällen als zuverlässig entpuppte. Laut diesem plane Sony die Übernahme von CD Projekt RED, womit die nächsten Spiele der immens erfolgreichen RPG-Reihe The Witcher im Konsolenbereich auch PlayStation-exklusiv werden könnte.

Bereits im März gab es diesbezüglich Spekulationen, seiner Zeit hieß es aber sogar, dass die Übernahme von CD Projekt RED bereits besiegelt sei - ein Umstand, der sich bis heute nicht offiziell manifestiert hat. Das neuerliche Gerücht führt indes keine weiteren Nachweise über ein Posting bei Discord hinaus an. Wie gesagt: Der Leaker hat in der Vergangenheit aber regelmäßig ins Schwarze getroffen mit seinen Infos, auch wenn es bei kleineren Details hin und wieder Abweichungen gab. Insofern ist das Gerücht als solches also zumindest ernst zu nehmen, wenngleich eine offizielle Bestätigung natürlich aussteht.

Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden - und das gilt auch für ein weiteres Gerücht, das der Leak in Umlauf gebracht hat: Das Action-Sequel Days Gone 2 soll sich indes doch noch in Arbeit befinden, nachdem es lange Zeit nicht so aussah. Ob es wirklich so kommt?