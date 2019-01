Weil einem Student sein Handy-Spiel wichtiger war als seine Sicherheit, kam es zu einem tödlichen Unfall.

Ein 21 Jahre alter thailändischer Student ist ums Leben gekommen, als er auf der Suche nach einem besseren Handy-Signal über den Balkon eines Hotels in Bangkok stürzte. Der Grund: Er wollte Arena of Valor spielen. Er war extra angereist, um an einem Turnier des Spiels teilzunehmen. Am Dienstagabend während einer Partie mit Freunden beklagte er sich über den schlechten Handyempfang und betrat den Balkon. Kurze Zeit später bewegte sich seine Spielfigur nicht mehr. Als seine Kumpels nachsahen, was passiert ist, stellte sich heraus, dass der junge Mann in den Tod gestürzt war.

Neben seinem leblosen Körper lag sein Handy. Hinweise auf Selbstmord liegen laut Angaben der Polizei nicht vor. Es ist nicht das erste Mal, dass Handyspieler von ihrem Spiel derart abgelenkt sind, dass es zu Todesfällen kommt. Gerade zur Blütezeit von Pokémon Go wurde regelmäßig über Menschen berichtet, die entweder in Gräben stürzten oder sogar andere Personen gefährdeten, indem sie am Steuer Pokémon fingen.