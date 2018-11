Für Schnäppchenjäger ist es dank des Black Friday ja ohnehin bereits DIE Woche des Jahres, da kommt ein neues Humble Bundle doch gerade recht.

Humble Bundle hat mal wieder ein neues Schnäppchenpaket geschnürt, in dessen Rahmen ihr mehrere Titel für wenig Geld abstauben könnt. So ist ab sofort das Humble Jumbo Bundle 12 live, das Spiele im Gesamtwert von regulären 121 US-Dollar umfasst. Wir verraten euch im Folgenden was drin steckt!

Wer den ansonsten frei wählbaren Mindestbetrag ab einem Dollar berappt, der bekommt die Vollversionen von Pinstripe, Super House of Dead Ninjas samt DLC-Paket "True Ninja Pack" und Rise & Shine an die Hand.

Für den durchschnittlichen Betrag von aktuell 4,87 Dollar bzw. 4,26 Euro erhaltet dir dann schon namhaftere Titel dazu. Hier warten der Indie-Erfolg Project Highrise, der Construction Simulator 2015 sowie Battle Chef Brigade auf euch.

Die letzte Stufe bekommt ihr zum Fixpreis von 10,00 Dollar bzw. 8,76 Euro. Dabei gibt es mit DiRT 4 den wohl namhaftesten Titel des Pakets an die Hand. Aber nicht nur Rennspiel-Fans dürfen sich freuen, denn darüber hinaus gibt es hier auch noch Oriental Empires. Zudem gibt es für einen Aufpreis von einem Dollar noch Boni in Form des Soundtracks zu Pinstripe oder 10 Prozent Rabatt auf Humble Monthly, das im Dezember ja unter anderem mit Metal Gear Solid V und Cities: Skylines lockt.

Das Humble Jumbo Bundle 12 ist ab sofort live und kann noch gut 13 Tage lang beansprucht werden.