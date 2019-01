Eine Frau aus England wurde betrogen und hat sich vor wenigen Wochen aus Rache an der Konsole ihres Ex-Freundes vergriffen. Für einen Spottpreis darf sich ein Käufer nicht nur über das Gerät freuen.

Eine Frau aus England wurde 2016 von ihrem Freund betrogen. Eine Zeit, in der sie sein Kind austrug. Vor wenigen Wochen hat sie von dem Vertrauensbruch erfahren und sich in Rache geübt. Sein liebstes Hab und Gut, seine Xbox One musste dran glauben. Statt sie aber einfach zu zerstören, kam der Frau der Gedanke, dass ihr Partner viel "angepisster" sein würde, wenn sie seine Konsole verkauft. Und nicht nur das, um ganz sicher einen Käufer zu finden, hat sie die Plattform für lächerliche 3 Pfund verhökert. Obendrauf hat sie noch ein Headset im Wert von 50 und vier Spiele aus dem Besitz ihres Ex gelegt.

Dass die 24-jährige Georgia Jackson aus Northumberland die Konsole nicht einfach verschenkt hat, liegt ihrer Aussage zufolge daran, dass sie sich von dem Geld ein neues Küchenmesser kaufen möchte. Nicht, weil sie ihr altes - glücklicherweise - an ihrem Ex-Freund "geschliffen" hat, sondern da es sich an seinen Autoreifen abgenutzt habe.

Nach vier Jahren des gemeinsamen Lebens empfand sie Joshs (25) Entscheidung als "unglaublichen Verrat". Im Interview mit The Sun verriet Georgia, dass die für den Fall der Fälle schon lange einen Plan hatte: "Ich hatte schon immer die Idee, dass ich, sollte er etwas derartiges tun, seine Xbox zerstören würde, mir war aber klar, dass es ihn mehr anpissen würde, wenn ich sie verkaufe. Ich wollte ihn erniedrigen. Nachdem ich das gepostet hatte, fühlte ich mich sehr viel besser." Reue empfindet sie für ihre Aktion nicht: "Das ist mein kleines bisschen Rache!"