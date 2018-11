Zu den begehrteren Auszeichnungen in der Spielebranchen zählen die jährlich vergebenen Golden Joystick Awards. Wir verraten euch, wer dieses Mal den Titel des Spiel des Jahres davongetragen hat.

Die Golden Joystick Awards 2018 gingen am Wochenende über die Bühne und hatten fernab der Spiele-Awards noch einen weiteren erwähnenswerten Umstand zu bieten: Hidetaka Miyazaki wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Miyazaki ist der Chief Executive von From Software und gilt als Schöpfer der erfolgreichen Hardcore-Actionreihen Bloodborne und Dark Souls. In London wurde er für diese Spiele nun im Rahmen der 36. Ausgabe der Golden Joystick Awards gewürdigt.

Ansonsten standen natürlich die Blockbuster dieses Jahres im Fokus der Preisverleihung in Großbritannien. Den Titel des Spiel des Jahres konnte kein geringeres Spiel als Fortnite: Battle Royale von Epic Games einheimsen. Ansonsten zählte das PS4-exklusive Action-Epos God of War zu den großen Gewinnern des Abends, denn dieser Titel konnte gleich vier Auszeichnungen gewinnen, darunter die in der Kategorie "Best Storytelling". Red Dead Redemption 2 gewann immerhin den "Critic's Choise Award".

Alle Gewinner der 2018 Golden Joystick Awards im Überblick: