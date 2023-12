Mittlerweile ist es ja Tradition, dass große Internetseiten am Ende des Jahres einen Einblick in das Verhalten ihrer Nutzer bieten. Die meistgesehenen Filme auf Netflix zum Beispiel oder im Falle von Spotify Wrapped bekommt ihr sogar euren ganz persönlichen musikalischen Jahresrückblick. Aber auch andere Plattformen blicken gerne auf das vergangene Jahr zurück.

Die vollkommen unbekannte Plattform für Erwachsenen-Unterhaltung Pornhub.com (bei einer spontanen Umfrage in der Redaktion hatte zumindest noch nie jemand davon gehört) hat nun ebenfalls ihre Statistiken veröffentlicht und jetzt wissen wir, welche Videospiele und Charaktere dieses Jahr am häufigsten gesucht wurden.

Vollkommen unangefochten führen Fortnite, Overwatch und Minecraft erneut die Liste der meistgewünschten Videospiele an. Neu dabei ist jedoch auf Platz 5 der First-Person-Shooter Atomic Heart, der dieses Jahr im Februar ja auch erst erschien. Laut unserem Tester Andi wollte die Story des Spiels damals zwar nicht so richtig in den Flow kommen, trotzdem scheint Entwickler Mundfish zumindest mit seinem Charakterdesign viele Spieler befriedigt zurückzulassen.

Die großen Gewinner und Aufsteiger des Rankings sind natürlich gleichzeitig die Franchises, die in diesem Jahr auch Neuerscheinungen bzw. Umsetzungen im Serienformat feiern konnten. The Legend of Zelda, Red Dead Redemption, Super Mario, God of War und The Witcher schaffen dadurch überhaupt erst wieder auf die Liste.

Bei den meistgesuchten Videospiel-Charakteren sind Dauerbrenner wie Lara Croft (ständig dabei seit 1996, damals aber noch eckiger), Samus Aran (Metroid; aber nur, wenn ihr weniger als 3 Stunden braucht) oder die große Lady Dimitrescu, sowie praktisch der gesamte weibliche Cast von Overwatch und Genshin Impact vertreten.

Weniger erwartbar, aber immer noch absolute Klassiker sind auch Sonic (Platz 6) und Klempner Mario (Platz 8), der sicher nur deswegen von dem blauen Igel überholt wurden, weil er unterwegs noch irgendwo ein Rohr verlegen musste.

>>Ebenfalls fragwürdig: Die 10 merkwürdigsten Spezialgerichte aus Genshin Impact<<

Ob man Platz 1 unter den Charakteren nun ebenfalls als Klassiker bezeichnen soll, ist mindestens mal fragwürdig. Zwar hatte Powerfrau (kann immerhin mit ihren Beinen Autos kaputt treten) und Interpol-Agentin Chun Li ihren ersten Auftritt in Street Fighter II von 1992, in der Statistik taucht sie aber explizit als Skin in Fortnite auf. Falls ihr also selbst einmal in die Haut des beliebtesten Videospiel-Charakters auf Pornhub.com schlüpfen wollt, dann kostet euch das lediglich 1600 V-Bucks.

Falls ihr also an Weihnachten nicht mehr wisst, was ihr mit eurer Familie noch reden sollt, dann habt ihr jetzt ein paar Interessante Fun Facts mit denen ihr auftrumpfen könnt.