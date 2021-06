Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ist seit einigen Tagen für die meisten Plattformen verfügbar, nur PS5-Spieler schauen bislang in die Röhre. Das soll sich in wenigen Wochen ändern.

So gab CI Games heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass die PS5-Fassung von Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 nun ebenfalls einen Release-Termin hat. Der First-Person-Shooter wird für Sonys aktuelle Konsole demnach ab dem 24. August 2021 erhältlich sein. Zuvor waren Umsetzungen für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC bereits am 4. Juni veröffentlicht worden.

In der PS5-Version dürft ihr euch natürlich über weitere Verbesserungen freuen. Spezifisch auf der Sony-Plattform gibt es die Nutzung der adaptiven DualSense-Trigger, die jeder Waffe ein eigenes Gefühl verleihen sollen. Außerdem sind verbesserte SSD-Ladezeiten, aktualisierte Texturen und Grafiken sowie die Möglichkeit, entweder im Performance-Modus mit 60 fps bei 2K-Auflösung oder im Grafik-Modus bei 30 fps in 4K-Auflösung zu zocken, an Bord.

Wer bereits die PS4-Fassung gekauft hat, der wird ein digitales Upgrade auf die PS5-Version erhalten, sollte er die neue Konsole bereits erworben haben. Dieses Upgrade steht mit dem Release am 24. August bereit.

Die Entwickler hatten darüber hinaus aber auch für die Spieler auf allen anderen Plattformen eine erfreuliche Nachricht parat: Ihr dürft euch in einer ersten großen Inhalts-Erweiterung auf die Rückkehr in die Wildnis von Kuamar freuen. Dieser DLC soll kostenlos für alle Spieler auf sämtlichen Plattformen erhältlich sein - also neben PS5 auch auf PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Enthalten ist dann eine nagelneue wie umfangreiche Region mit zusätzlichen Zielen und Verträgen.