Während Skull & Bones weiterhin fleißig daran arbeitet, zum meistverschobenen Titel von Ubisoft zu werden, haben sich die Entwickler nun dazu geäußert, wie es nach der jüngsten Verschiebung weiter geht.

Seit wenigen Tagen ist es klar, dass uns die Leidensgeschichte von Skull & Bones noch ein wenig länger begleiten wird. Wir erinnern uns: das Piratenspiel, das sich bereits seit rund zehn Jahren in der Entwicklung befindet, wurde erneut verschoben und soll nun errst im kommenden Fiskaljahr erscheinen, dass im April 2023 beginnt, nachdem eigentlich der März festgezurrt war. Arrrr.

Neben den üblichen Begründungen, die sich vor allem darum drehen, das mehr Zeit fürs Balancing und Polishing auf Basis des Spieler-Feedbacks benötigt wird, gibt es nun weitere Infos. So will sich Ubisoft "schon sehr bald" zu einem konkreten neuen Termin äußern und ebenfalls auch Infos zu kommenden Testphasen bekanntgeben.

Noch interessanter aber ist, dass Ubisoft ungeachtet der Verschiebung noch am heutigen Freitag neues Gameplay-Material zeigen will mit dem Selbstvertrauen, dass wir "positiv überrascht über die Entwicklung des Spiels" sein werden. Hoffen wir es, denn der Playtest im letzten Herbst konnte uns nicht so recht überzeugen.

Nach aktuellem Stand soll der Stream heute Abend um 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Ubisoft gezeigt werden. Nach der langen Entwicklungszeit kann man für Ubisoft nur hoffen, dass am Ende ein brauchbares Spiel herauskommt, zumal es ohnehin schon fraglich ist, ob die Entwicklungskosten überhaupt jemals eingespielt werden können oder Ubisoft mit dem Release nur Verlustreduzierung betreibt.

Ubisoft musste ohnehin Rückschläge hinnehmen nach einem schwachen Quartal, bei dem auch die beiden Releases rund um Mario & Rabbids so wie Just Dance unter den Erwartungen blieben. Zudem wurden nun erneut drei bisher nicht angekündigte Spiele gecancelled, was den Aktienkurs des Unternehmens um satte 19 Prozent purzeln ließ.