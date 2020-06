Wenn es um etwas mal so richtig still war die letzten Jahre, dann um die Skate-Reihe von Electronic Arts. Nun ist offenbar endlich ein neuer Teil in Arbeit.

Update:

Es gibt noch ein paar Infohäppchen, was uns in Skate 4 erwarten könnte. Während eines Investoren-Calls kam heraus, dass es sich bei Skate 4 möglicherweise um ein Open-World-Spiel handeln könne, das auch User-generierte Inhalte sowie Interaktionsmöglichkeiten bieten soll. So soll nicht nur der sportliche Aspekt, sondern auch Kunst und Kultur der Skater-Szene seinen Einzug ins Spiel halten. Man darf gespannt sein, was sich EA da genau vorstellt und wie es umgesetzt werden soll.

Originalmeldung 19.06.2020:

So langsam aber sicher scheint das Skateboarden auf den Konsolen ein Revival zu erleben. Nach Ankündigung der Tony-Hawks-Remaster gibt es nun auch wieder Hoffnung auf ein neues Spiel der Skate-Serie von Electronic Arts.

Auf dem gestrigen EA-Play-Event gab es zum Ende nämlich noch einen kurzen Dialog zwischen Creative Director Chris Parry und Game Director Deran Chung. Darin wurde quasi bestätigt, dass aufgrund der vielfachen Nachfrage der Fans nun tatsächlich ein neues Skate in Arbeit ist.

Details oder gar Bildmaterial und Videos gab es allerdings noch nicht zu sehen. Der Titel, der wohl schlicht und einfach Skate heißen wird, befindet sich wohl noch ine einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Nach der langen Wartezeit kommt es aber auf etwas mehr nun auch nicht mehr an: "We've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time with the right idea, and I'm really, really pleased to say that we're here."