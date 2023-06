Six Days in Fallujah

Der einst so kontrovers diskutierte und umstrittene Kriegs-Shooter Six Days in Fallujah war zuletzt länger in der Versenkung verschwunden. Jetzt kehrt das Actionspiel aber mit einem Early-Access-Starttermin auf die Bildfläche zurück.

Der umstrittene Shooter Six Days in Fallujah ist zurück, nachdem es in den letzten Monaten eher ruhig um den einst so kontrovers diskutierten Titel wurde. Jetzt meldeten sich Victura und Highwire Games mit einem Starttermin des Spiels zurück - zumindest was den Early Access betrifft.

Der taktische First-Person-Shooter soll demnach in wenigen Wochen ab dem 22. Juni 2023 via Steam Early Access zunächst für den PC erhältlich sein. Zum Start dieser Vorabversion gibt es kooperative Spielmissionen für vier Spieler. Die einzelnen Aufträge spielen auf zufallsgenerierten urbanen Maps, sind also von Runde zu Runde anders aufgebaut. Dadurch sollen die Kämpfe des Shooters einen Gewissen Grad an Unsicherheit bieten und sich gleichzeitig durch eine hohe Wiederspielbarkeit auszeichnen.

Der laut Angaben der Macher hochgradig realistische First-Person-Shooter mit taktischen Elementen wurde mit Hilfe von mehr als 100 Marines und Soldaten entwickelt, die in der zweiten Schlacht von Fallujah selbst vor Ort waren. Auch mehr als zwei Dutzend irakische Bürger und Soldaten ließen ihre Erfahrungen aus der kriegerischen Auseinandersetzung einfließen. Insofern basiert der Shooter auf wahren Geschichten: Ihr müsst Szenarien aus der echten Welt mit echten militärischen Taktiken und Vorgehensweisen meistern.

Die Architektur wird nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der städtischen Gebäude in jeder Runde zufallsgeneriert neu ausgestaltet. Dabei wird dank Global Dynamic Lighting auch echtes Wetter samt Lichteffekten dynamisch simuliert.

Die Early-Access-Version fokussiert sich zunächst auf die Erfahrungen der US Marines am ersten Tag der Fallujah-Schlacht. Spieler können als Amerikaner oder irakische Soldaten antreten, wobei ihr im Spielverlauf auch auf Zivilisten trefft. Im weiteren Verlauf plant Entwickler Victura die Veröffentlichung zusätzlicher kooperativer Missionen und Story-Kampagnenmissionen, die echte Geschichten aus dem zweiten Schlacht von Fallujah nachstellen. Diese begann im November 2004, nachdem Al-Qaida die Stadt unter seine Kontrolle gebracht hatte.

Die Vollversion soll voraussichtlich im Jahr 2024 für PC und Konsolen veröffentlicht werden.