Einem aktuellen Gerücht nach sind P.T. und Silent Hills doch nicht tot. Hideo Kojima soll sich für eine Wiederbelebung mit Konami kurzgeschlossen haben.

Wenn die aktuellen Berichte eines Reddit-Nutzers stimmen, wäre das schon eine große Meldung: Sartz0001 zufolge soll Hideo Kojima Gespräche mit Konami bezüglich der Zukunft von Silent Hill aufgenommen haben. Stimmt der Bericht des Redditors, der sich seiner Sache sehr sicher ist, haben sich die einst völlig zerstrittenen Parteien bereits auf einige grundlegende Dinge geeinigt. So soll die Pre-Production eines neuen Silent Hill das aktuelle Gesprächsthema sein. Die Entwicklung soll Kojima Productions übernehmen. Microsoft und Sony beteiligen sich angeblich an der Finanzierung des Projekts.

Dieses Gerücht wirkt insofern unglaublich, da sich Kojima und Konami nach der Fertigstellung von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nicht gerade freundschaftlich voneinander getrennt haben. Doch genau diese unerwartete Zusammenarbeit soll der Grund für den Weggang des Metal-Gear-Solid-Veteranen Kenichiro Imaizumi von Kojima Productions vor einigen Tagen sein. Dieser wolle nichts mehr mit Konami zu tun haben, nicht einmal auf Umwegen. Für Hideo Kojima soll der Zwist mit der Firma hauptsächlich wegen Metal Gear Solid V, nicht aber wegen Silent Hills entfacht worden sein.

Das neue Silent Hill soll der Vision hinter der berühmten P.T.-Demo weiter folgen, allerdings wird es einige Änderungen hinsichtlich der ursprünglichen Pläne geben. So soll der Hauptcharakter ein anderer werden als Norman Reedus, wobei Konami die Entscheidung tifft. Allerdings sollen trotzdem so viele bekannte Namen wie möglich in den Cast aufgenommen werden. Im Gegensatz zum Teaser soll das Projekt dem Gerücht nach in der Third-Person-Perspektive ablaufen.

Sarkzt0001 will sogar wissen, dass eine Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt. 2020, vielleicht sogar 2019 während der Game Awards in wenigen Tagen, wenn wir Glück haben. Wissen will der Reddit-Nutzer davon bereits seit dem Zeitpunkt, zu dem Death Stranding den Goldstatus erreicht hat. Er habe seine Informationen bis jetzt zurück gehalten, da er auf Ereignisse gewartet habe, die seine Informationen stützen. Diese benennt er mit Kojimas Äußerung, wieder ein Horrorspiel entwickeln zu wollen und Imaizumis Abgang.

Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, dass Kojima und Konami ihre Differenzen soweit beiseite gelegt haben, dass sie zusammen an einem neuen Silent Hill arbeiten?