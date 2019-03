Shadow of the Tomb Raider

Square Enix und Crystal Dynamics sind weiter fleißig damit beschäftigt, euch frische Inhalte für das mittlerweile ein halbes Jahr alte Shadow of the Tomb Raider an die Hand zu geben. Jetzt wurde der neueste DLC verfügbar gemacht.

Mit "Der große Kaiman" hat Crystal Dynamics heute das neueste DLC-Abenteuer für das aktuelle Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Dabei bleibt man der bisherigen Linie treu und stellt den nächsten Gratis-Download für Inhaber des Season Pass bereit; auch ein Einzelkauf des Zusatzinhalts ist für Xbox One, PS4 und PC möglich.

Was bekommt ihr für euer Geld? Im neuesten DLC-Abenteuer bedroht eine wilde Gottheit das Leben der unschuldigen Dorfbewohner von San Juan. Um die Zivilisten zu retten und eine verheerende Katastrophe zu verhindern, bekämpft Lara einen tödlichen Söldnertrupp und muss ein neues Herausforderungsgrab meistern.

Teil des Zusatzinhalts ist auch das "Reptilienleder-Outfit", das mehr Schutz vor Projektilen bietet und die erhaltenen Erfahrungspunkte erhöht. Ihr könnt außerdem die "Flüsternde Plage" verwenden, eine schallgedämpfte Schrotflinte, sowie mit der neuen Vulkan-Fähigkeit Brandmunition für Schrotflinten herstellen. Sämtliche Herausforderungsgräber aus der Hauptkampagne stehen nun auch in den Modi Punkteangriff und Zeitangriff zur Verfügung.