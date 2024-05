Vor wenigen Jahren noch jagte uns der Begriff "Videospielverfilmung" noch einen Schauer über den Rücken. Doch dank so grandiosen Werken wie The Last of Us stehen Umsetzungen nicht immer gleichbedeutend für Katastrophen. Amazon wagt sich mit Tomb Raider an das nächste Projekt.

Kein Wunder, schließlich dürfte Amazon kürzlich mit Fallout jede Menge Freude gehabt haben. Die Serien-Adaption des Bethesda-Rollenspiels kommt bei Fans und Kritikern gleichermaßen gut an und das zu Recht. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, hat der Gigakonzern eine Serie rund um Tomb Raider geordert.

Mit konkreten Informationen hält sich Amazon allerdings gekonnt zurück. Lediglich, dass Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones und das Rad des Schicksals) als ausführende Produzentin und Autorin fungiert, ist gesichert.

Die Schauspielerin zeigt sich mehr als begeistert über ihr neues Projekt: "Wenn ich das meinem jugendlichen Ich erzählt hätte, wäre sie wohl explodiert. Tomb Raider war so ein wichtiger Teil meines Lebens und ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, die Marke mit so passionierten Kollaborateuren ins Fernsehen zu bringen. Lara Croft bedeutet mir so viel wie auch vielen anderen und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer anzugehen."

Recht viel mehr wissen wir nicht. Die Serie entsteht aus einer Zusammenarbeit zwischen Crystal Dynamics und Amazon MGM Studios, Schauspielerinnen und Schauspieler stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir dürfen also gespannt sein, ob Angelina Jolie und Alicia Vikander ausgestochen werden, die zuvor in die Rolle der kecken Archäologin geschlüpft waren.

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude für Tomb-Raider-Fans. So befindet sich bekanntermaßen ein neues Spiel in der Mache, das ebenfalls aus der Zusammenarbeit zwischen Amazon und Crystal Dynamics hervorgeht. Recht viel mehr, als dass es sich um ein narratives Singleplayer-Action-Adventure handelt, wissen wir auch noch nicht.