Kurz nach dem Xbox Showcase vom Wochenende hat Microsoft noch einen Extended Showcase nachgereicht und da kamen tatsächlich noch einige Infos bei rum.

Nach dem normalen Showcase folgt einige Tage später der Xbox Games Showcase Extended - das ist mittlerweile mehr oder minder die Norm bei den Microsoft-Präsentationen. Großartige Überraschungen sind dort normalerweise nicht mehr zu sehen, es dreht sich eher um ergänzende Infos, Interviews und Behind-the-Scenes-Material. Und Microsoft hatte in der Tat noch einige interessante Ergänzungen und Ankündigungen am Start.

In einem ausgiebigen Developer Diary gab Ninja Theory einen Einblick ins Performance Capturing für das heiß erwartete Senua's Saga: Hellblade 2, das beim ersten Showcase mit einem neuen Trailer vorgestellt wurde. Wer Interesse an so etwas hat, sollte sich das Video auf keinen Fall entgehen lassen:

Zu Forza Motorsport, das nun endlich am 10. Oktober erscheinen soll, gab es ebenfalls noch einen saftigen Nachschlag. Im Rahmen einer umfangreichen Gameplay-Demo stellte Turn 10 nämlich noch den Karrieremodus der Rennsimulation vor:

Fans von Hi-Fi Rush, des Überraschungshits, der als Shadow Drop im Januar veröffentlicht wurde, können sich indes über neue Inhalte freuen. Die Entwickler kündigten ein Arcade Challenge Update an, das am 5. Juli erscheinen soll. Das Update soll neue Spielmodi wie BPM Rush und Power Up! Tower Up! ins Spiel bringen, aber auch neue Spezialattacken, Challenges und einiges mehr.

Für High on Life wurden ebenfalls neue Inhalte angekündigt, die voraussichtlich im Herbst erscheinen werden. Der neue DLC nennt sich High on Knife und tendiert in Richtung Horror-Comedy mit neuen und bekannten Sprechern. Die neue Nahkampfwaffe Knifey wird im Original von John Cusack vertont, Sarah Sherman aus Saturday Night Live verleiht Harper ihre Stimme.

Wer die Demo zu Lies of P noch nicht gezockt hat, konnte sich anhand eines neuen, fast zehnminütigen Gameplay-Overviews noch über verschiedenste Features informieren, darunter Charaktere, Waffen, Attacken, Monster und Bosse und vieles mehr: