Rare hat mit seinem Piraten-Epos Sea of Thieves ja durchaus einen Hit gelandet, schließlich treibt der Titel auch Jahre nach dem ursprünglichen Release im Jahr 2018 weiter sein Unwesen und wird mit neuen Inhalten versorgt. Wer es mit der Franchise hält, wird nun noch im laufenden Jahr 2023 in den Genuss einer weiteren Umsetzung kommen.

Ihr wollt mal wieder ein neues Piratenabenteuer innerhalb des Rare-Franchise Sea of Thieves erleben? Dann werdet ihr noch 2023 Grund zur Freude haben, denn Nachschub befindet sich auf dem Weg - allerdings nicht in Form eines neuen Videospiels oder gar Sequels. Vielmehr wird der Stoff nun auch als Brettspiel umgesetzt.

In Kooperation mit Steamforged Games entsteht gegenwärtig die Tabletop-Umsetzung namens "Sea of Thieves: Voyage of Legends", die im Sommer 2023 erhältlich sein soll. Der Entwickler ist in diesem Bereich längst kein Unbekannter, schließlich zeichnet Steamforged Games auch für die kommende Tabletop-Umsetzung von Elden Ring verantwortlich.

Die neue Umsetzung von Sea of Thieves soll von 2 bis 4 Spielern in kompetitiver Art und Weise gezockt werden können; es handelt sich hier also nicht um ein kooperatives Brettspiel. Dabei bekommt jeder Spieler Schiffe, die er von der Schaluppe bis hin zur vollwertigen Galleone aufwerten kann. Weiterhin gilt es eine Crew anzuheuern, Fracht am Handelsposten zu verticken und sich auf die Jagd nach Schätzen zu begeben.

Dabei finden auch andere Merkmale des Videospiels den Weg in die Brettspiel-Umsetzung, beispielsweise verlassene Forts oder epische Seeungeheuer wie der Kraken oder Megalodon.

Der Preis für das Brettspiel soll bei 60 Euro liegen; in der Box sind dann mehr als 150 Spielkarten, 10 Standardwürfel und 24 Aufstellerteile enthalten.