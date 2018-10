Mit der Vorstellung der neunten Generation von Intels Core-Prozessoren erhalten auch die Desktop-Replacement-Laptops von Schenker und XMG ein Upgrade auf die neuen CPUs.

Die Modellreihen Schenker DTR, XMG ULTRA und XMG ZENITH lassen sich ab sofort mit Intels neuem Top-Modell Core i9-9900K ausstatten. Somit handelt es sich um die weltweit ersten Laptops, welche auf die Leistung von acht CPU-Kernen und einen maximalen Boost-Takt von bis zu 5 GHz zurückgreifen können.

Mit der Einführung der neunten Generation von Intels Core-CPUs bietet Schenker Technologies seinen Kunden die vollwertigen Desktop-Replacement-Geräte ab sofort mit bis zu acht statt vormals sechs Prozessorkernen an. Davon sollen Gamer profitieren, die auf eine hohe Multithreading-Leistung angewiesen sind – beispielsweise, um gleichzeitig die aktuellsten Spieletitel laufen zu lassen und das mitgeschnittene Gameplay in hoher Auflösung live zu streamen.

Der Hyperthreading-fähige Intel Core i9-9900K bietet acht Prozessorkerne mit einem Basistakt von 3,6 GHz (maximaler Boost-Takt: 5,0 GHz) und 16 MB L3-Cache. Aufgrund der Kombination aus zusätzlichen Rechenkernen, höherem Takt und einer Steigerung der IPC (instructions per clock) erwartet der Hersteller gegenüber dem Core i7-8700K als Top-Modell aus der Vorgängergeneration eine Mehrleistung von bis zu 30 Prozent. Darüber hinaus bietet Schenker Technologies seinen Kunden alle genannten Laptop-Modelle auch in Kombination mit dem Core i7-9700K ohne Hyperthreading (Basistakt: 3,6 GHz; maximaler Turbo-Boost: 4,9 GHz; L3-Cache: 12 MB) sowie dem aktuellen Sechskern-Modell i5-9600K (Basistakt: 3,7 GHz; maximaler Turbo-Boost: 4,6 GHz; L3-Cache: 9 MB) an.

Die neuesten Ausstattungsvarianten der High-End-Laptops von Schenker und XMG können ab sofort vorbestellt werden. Aufgrund entsprechender Vorgaben von Intel kann die Auslieferung jedoch erst ab dem 19.10.2018 erfolgen. Der Aufpreis für die CPU-Upgrades beträgt 69,- (Intel Core i5-9600K), 269,- (Intel Core i7-9700K) bzw. 469,- Euro (Intel Core i9-9900K). In der Basiskonfiguration werden der Laptops auch weiterhin mit einem Intel Core i5-8500 zu Preisen ab 1749,- (Schenker DTR 15 und 17, XMG ULTRA 15 und 17) sowie 2549,- Euro (XMG ZENITH 17) angeboten.