Unter Horror-Fans auf der Switch war die Freude groß, als zuletzt auch Resident Evil 5 und Resident Evil 6 für die Nintendo-Konsole angekündigt wurden. Jetzt steht endlich auch der konkrete Erscheinungstermin fest.

Nach der Ankündigung zweier weiterer Resident-Evil-Titel auf der E3 2019 im Juni hat Capcom nun Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin betrifft. Sowohl Resident Evil 5 als auch Resident Evil 6 werden demnach im Oktober für die Hybrid-Konsole der Japaner zu haben sein.

Laut Capcom werden die beiden Survival-Horror-Spiele ab erdem 29. Oktober 2019 via eShop zum Download bereit stehen. Resident Evil 5 kommt dabei sowohl mit Online- als auch Couch-Koop daher und beinhaltet außerdem alle zuvor veröffentlichten DLC-Inhalte, den Versus-Modus, vier Kostüme und weitere Extras. Im Rahmen des neuen Modus "The Mercenaries United" ist auch der bekannte No-Mercy-Modus an Bord, wobei bis zu vier Spieler unterstützt werden.

Resident Evil 6 kann auf der Switch solo oder im Koop-Modus für bis zu vier Spieler gezockt werden. Auch zusätzliche Spielmodi wie zum Beispiel "Survivor" sind für bis zu sechs Spieler mit von der Partie. Auch hier sind außerdem alle bisherigen DLC-Inhalte sowie zwei Kostüme für die beiden Hauptcharaktere enthalten.

Die Titel können einzeln zum Preis von 29,99 Dollar erworben werden. Zudem gibt es das Resident Evil Triple Pack - ein Bundle bestehend aus Resident Evil 4, Resident Evil 5 und Resident Evil 6.