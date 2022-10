Der gestrige Resident Evil Showcase brachte allerhand Infos zum kommenden Resident Evil 4 Remake hervor. Jetzt wurden auch noch die PC-Anforderungen bekannt gegeben.

Auch auf dem PC erscheint das neue Resident Evil 4 Remake in dieser Form erst am 24. März 2023 und damit in mehreren Monaten. Dennoch wurden nun im Nachgang zum Resident Evil Showcase in der vergangenen Nacht via Steam auch schon die PC-Systemanforderungen nachgeschoben. Wenn ihr also auf dieser Plattform zocken wollt, könnt ihr euch mit diesen nun ausgiebig auseinandersetzen und euch gegebenenfalls zu Weihnachten noch neue Hardware wünschen oder gönnen.

Minimal wird ein Ryzen 3 1200 von AMD oder Intel Core i5-7500 mit 8 GB #RAM und einer Radeon RX 560 oder NVIDIA GTX 1050 Ti erforderlich sein. Damit fallen die Anforderungen im Grunde relativ moderat aus.

Minimale Systemanforderungen

64-bit Prozessor und OS

OS: Windows 10 (64 bit)

Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 560 mit 4 GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB VRAM

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Systemkonfiguration