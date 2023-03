Der Mercenaries-Modus hat ja bereits einen Termin Anfang April und wird definitiv für Resident Evil 4 Remake erscheinen, doch wie steht es um den DLC "Seperate Ways"? Ein Fund eines Dataminers macht auch Hoffnung auf diesen Zusatzinhalt für das Remake!

Schafft auch Ada Wong den Sprung in das Remake von Resident Evil 4, nachdem bereits der Mercenaries-Modus für Anfang April bestätigt wurde? Bislang wurde der DLC "Seperate Ways" seitens Capcom noch nicht für die Neuauflage bestätigt, doch scheinbar sieht es recht gut aus - zumindest wenn man auf einen Hinweis in den Dateien des Spiels vertraut.

Ein Dataminer, der auf einem Discord-Server unterwegs ist, wurde auf den angesprochenen Hinweis aufmerksam; dieser wurde anschließend via Twitter-Nutzer ResiEvilCentral verbreitet. So findet sich in den Spieldateien des Remakes ein Verzeichnis namens "anotherorder" - und diese Referenz versteht sich als klarer Hinweis auf den früheren RE4-DLC "Seperate Ways". In diesem spielt ihr als Ada Wong und folgt ihrer Reise, die simultan zu der von Leon angesiedelt ist.

Warum die Phrase "another order" so klar auf den Zusatzinhalt hindeutet? Ganz einfach: Der in "Seperate Ways" zusätzlich eingeführte Modus heißt in der japanischen Version "The Another Order".

Neben dieser Datei wurde auch ein Verzeichnis namens "Chainsaw" gefunden, die auf die kostenfrei Demo zum Spiel hindeutet - und es gibt auch eines mit dem Namen "mercenaries", also den Modus, der in einem kostenfreien DLC für den 7. April 2023 schon offiziell bestätigt wurde.

Treten die bereits hinterlegten Infos zu "Seperate Ways" also in die Fußstapfen der Chainsaw-Demo und des Mercenaries-DLCs, dann steht einer Ankündigung womöglich nichts mehr im Wege. Bis eine offizielle Bestätigung seitens Capcom vorliegt, solltet ihr den Fund des Dataminers aber schlicht als Gerücht einordnen und mit der nötigen Vorsicht genießen.