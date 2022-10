In einem Showcase hat Capcom vergangene Nacht vor allen Dingen das neue Remake von Resident Evil 4 thematisiert. Im Zuge dessen wurde ein sehenswerter neuer Trailer veröffentlicht; zudem wurden die verschiedenen Editionen vorgestellt.

Auf dem Resident Evil Showcase vergangene Nacht hat Capcom zwei weitere Editionen des Remakes von Resident Evil 4 vorgestellt, die neben der Standard-Fassung erscheinen werden. Dabei handelt es sich einerseits um die Deluxe Edition, andererseits um die Collector's Edition für echte Fans.

Die Neuauflage des ursprünglich 2005 für GameCube veröffentlichten Horror-Klassikers, der als einer der populärsten und legendärsten Titel der ganzen Reihe gilt, soll am 24. März 2023 erscheinen. Spieler können dann auch zur Deluxe Edition greifen, die zum US-Preis von 69,99 Dollar neben dem eigentlichen Hauptspiel auch einen Bonus-DLC umfasst. In diesem Zusatzinhalt bekommt ihr vier zusätzliche Kostüme und Sonnenbrillen für Leon, zwei neue Kostüme für Ashley und zwei In-Game-Waffen spendiert. Dazu gesellen sich Soundtrack-Optionen und eine Schatzkarte um geheime Gegenstände zu finden, die es so in der Standard Edition nicht geben wird.

Das Nonplusultra für echte Fans ist natürlich die Collector's Edition, die allerdings auch mit 249,99 Dollar zu Buche schlägt. In einer besonders ausgestalteten Box ist das Spiel im Steelbook enthalten. Dazu gibt es ein Artbook, eine Karte der Spielwelt, Produkt-Codes für den DLC, die Kopie des Soundtracks und - als Krönung - eine detaillierte Figur von Leon S. Kennedy.

Egal welche Edition ihr kauft: Vorbesteller erhalten noch einige Goodies extra. Dabei handelt es sich um das Attaché Case: Gold und das Special Charm: Handgun Ammo, womit ihr Leons gewöhnliches Inventarsystem im Spiel, das Attaché Case, aufpimpen könnt. Vorbesteller der teureren Deluxe und Collector's Editionen erhalten daneben noch das Attaché Case: Classic und das Special Charm: Green Herb on top.

Außerdem gibt es eine erfreuliche Nachricht für PlayStation-Zocker: Wer die PS4-Version des Remakes gezockt hat, der wird ein kostenfreies Upgrade auf die neue PS5-Variante im März erhalten, muss also noch nicht einmal Kohle investieren um auf der moderneren Konsole in optimierter Form zu zocken.

Zu guter letzt gibt es anbei den nagelneuen Trailer zum Spiel für euch, der durchaus sehenswert ist und auch einige Neuerungen zeigt. Auch Ada, Ashley und Salazar sind darin erstmals zu sehen.