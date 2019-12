Zuletzt wurde das Resident Evil 3 Remake bereits deutlichst geleakt, doch die offizielle Ankündigung steht noch aus. Auch wenn diese nicht im Rahmen der The Game Awards 2019 erfolgen soll, so soll es trotzdem in der neuen Woche soweit sein.

Nach dem Leak von Resident Evil 3 Remake war gemeinhin davon ausgegangen worden, dass die offizielle Ankündigung mit weiteren Infos im Rahmen der The Game Awards 2019 in der kommenden Woche erfolgen wird. Allerdings erteilte Gastgeber und Produzent Geoff Keighley dieser Annahme bereits eine Absage, auch wenn es zehn Neuankündigungen während der Preisverleihung geben soll.

Trotzdem könnte die Ankündigung des Horror-Remakes in der neuen Woche - und damit noch vor Jahresfrist - über die Bühne gehen. Das legt zumindest ein weiterer Leak nahe. Laut dieser in der Vergangenheit durchaus zuverlässigen Quelle soll Resident Evil 3 Remake stattdessen schon am Dienstag in Sonys zwischenzeitlich bestätigter neuen Ausgabe des Videoformats "State of Play" zu sehen sein.

Mehr noch: Der Leak legt sogar nahe, dass das Horror-Remake ein "großer Fokus" der neuen Show sein soll, die dem Vernehmen nach insgesamt rund 20 Minuten dauern wird. Vermutlich wird im Zuge dessen dann ein erster Trailer samt ersten Gameplay zu sehen sein.

In Anbetracht der Tatsache, wie umfassend das Resident Evil 2 Remake an die heutigen Gegebenheiten angepasst wurde, wird es interessant zu sehen sein, welche Neuerungen Capcom im Remake von Teil 3 implementiert. Ob im Rahmen der "State of Play" dann auch schon ein Release-Termin genannt wird, bleibt abzuwarten. Gerüchteweise soll Resident Evil 3 Remake im Herbst 2020 zu haben sein.