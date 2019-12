Während der State of Play hat Sony Resident Evil 3 Remake offiziell angekündigt. Die große Überraschung: Das Spiel erscheint sehr viel früher als erwartet.

Wären nicht die Leaks vor wenigen Tagen gewesen, die das Resident Evil 3 Remake eindeutig belegt hätten, wäre es wohl die größte Überraschung der letzten State of Play dieses Jahres geworden. Heute hat Capcom das Spiel im Rahmen der Sony-Präsentation offiziell angekündigt. Die ganz große Überraschung gleich vorweg: Die Nauauflage des Klassikers erscheint bereits am 3. April 2020, also in weniger als vier Monaten für PS4, Xbox One und auf Steam.

Als neuester Teil der Reihe nutzt es einmal mehr Capcoms RE Engine, um die Geschichte von Raccoon City zu erzählen. In Resident Evil 3 muss Jill Valentine der Zerstörung der verseuchten Stadt entfliehen, während sie von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Jill’s aufreibende Flucht findet in den dramatischen Stunden rund um die Ereignisse von Resident Evil 2 statt. Intensive Kämpfe und Rätsel prägen das Herzschlagfinale um den Niedergang von Raccoon City.

Wie wir ebenso schon vermutet hatten, wird Resident Evil Resistance, das bisher unter dem Namen Project Resistance bekannt war, Teil des Spiels sein. Der asymetrische Mehrspielermodus lässt vier Spieler gegen einen Mastermind antreten. So könnt ihr Karten ausspielen, die die Umgebung zu manipulieren, Fallen stellen oder Sicherheitskameras bewaffnen, um Überlebende aufzuhalten. Im Gegenzug müssen vier Überlebende effektiv zusammenarbeiten, um sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Ausrüstung lebendig aus den Experimenten zu retten, bevor ihre Zeit abgelaufen ist.