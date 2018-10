Zwar müsst ihr euch noch bis 2019 auf das Resident Evil 2 Remake gedulden, doch dafür hat Capcom für Europa eine weitere Edition angekündigt. Was drinsteckt, sagen wir euch.

Am 28. Januar 2019 erscheint Resident Evil 2 Remake und dabei darf sich Europa über eine exklusive Steelbook Edition freuen. Neben dem Spiel und der Verpackung ist die Besonderheit ein zusätzliches Kostüm von Elza Walker, die ursprünglich als Charakter für das nie veröffentlichte Resident Evil 1.5 (Arbeitstitel) dienen sollte. Das Kostüm kann für Claire Redfield genutzt werden.

Resident Evil 2 wird keine Kopie des 20 Jahre alten Originals sein, sondern vielmehr eine Neuinterpretation mit wesentlichen Veränderungen. Beispielsweise wurde die Kameraperspektive gewechselt und es gibt umfangreichere Dialoge mit den Charakteren. Schließlich bietet auch die Spielwelt deutlich mehr Details und Umgebungen zur Erkundung. Ihr solltet aber nicht nur grafische Verbesserungen erwarten, denn auch an der Geschichte wurde geschraubt.

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Neben der Steelbook Edition wird es auch eine Sammleredition geben, die zahlreiche Extras enthält. Was ihr von der gruseligen Neuauflage erwarten dürft, verraten wir euch in unserem Preview zu Resident Evil 2.