Im Januar kommt das vielversprechende Resident Evil 2 Remake heraus, das den Horror-Klassiker komplett überarbeitet und technisch auf dem neuesten Stand präsentiert. Anschließend könnte laut einem neuen Gerücht dann auch direkt eine Neuauflage von Resident Evil 3: Nemesis folgen.

Bleibt Capcom den früheren Teilen der Survival-Horror-Reihe Resident Evil nach dem Release von Resident Evil 2 Remake im Januar 2019 weiter treu? Die Anzeichen scheinen sich jedenfalls zu verdichten, wenn man neuen Gerüchten Glauben schenken möchte.

Via Gaming-Forum ResetEra hat sich nun der bekannte Leaker DuskGolem zu Wort gemeldet. Nach seinen Informationen werkelt das Studio demnach bereits fleißig an einer entsprechenden Neuauflage von Resident Evil 3: Nemesis; einen angepeilten Release-Termin nannte der Leaker aber zunächst nicht.

Auf die Aussagen von DuskGolem kann man durchaus etwas geben, denn bereits in der Vergangenheit hat er vorab Infos rund um die Marke Resident Evil korrekt geleakt. Unter anderem hatte er auch schon im Vorfeld der Ankündigung über den DLC "Not a Hero" zu Resident Evil 7 zutreffend berichtet. Capcom selbst hat ein solches Remake von Resident Evil 3 bislang nicht angekündigt, hatte in der Vergangenheit weitere Neuauflage nach dem Release von Resident Evil 2 im Januar nicht ausgeschlossen - es würde also insgesamt alles gut zusammen passen.

Mit dem Resident Evil 3 Remake würde Capcom den letzten noch fehlenden Teil der Hauptreihe zukunftsfähig machen. Durch die neue Technik im Rahmen des Remakes würde sich auch dieser Teil leichter auf zukünftige Plattformen portieren lassen. können. Ansonsten gibt es nach der Veröffentlichung des Resident Evil 2 Remakes nämlich alle weiteren wichtigen Teile der Reihe auf Basis von MT Framework und der RE Engine; einzige Ausnahme bislang: Resident Evil 3. Wir halten euch über das Gerücht natürlich auf dem Laufenden.