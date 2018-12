Das Remake von Resident Evil 2 lässt noch etwas mehr als einen Monat auf sich warten. Wenn es soweit ist, dann wird jedoch auch ein unter Spielern eher kritisch gesehenes Feature an Bord sein. Das bestätigt nun eine Alterseinstufung.

Ende Januar 2019 könnt ihr zum hoffentlich gelungenen Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 2 greifen. Die amerikanische Behörde ESRB hat der Neuauflage nun schon einmal eine Altersfreigabe "M for Mature" verpasst. Das Spiel darf erwartungsgemäß nur an Erwachsene verkauft werden, dennoch verrät die Einstufung auch ein weiteres Detail.

Neben der rohen Sprache, der Brutalität und der blutigen Darstellung wird im Rahmen der Einstufung auch gewürdigt, dass es in Resident Evil 2 Remake auch In-Game-Käufe geben wird. Kurzum: Das Survival-Horror-Spiel wird von Mikrotransaktionen Gebrauch machen.

In welcher Form das eher unbeliebte Feature an Bord sein wird, ist noch nicht bekannt, auch weil sich Capcom selbst dazu noch nicht näher geäußert hat. Im Regelfall werden Mikrotransaktionen eher als unkritisch angesehen, wenn es sich nur um solche kosmetischer Natur handelt. Ob dem auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. Ungeachtet dessen handelt es sich zumindest um ein Singleplayer-Spiel, sodass auch eine Pay-to-Win-Mechanik zumindest keine Auswirkung auf andere Spieler hätte.

Sobald es von Capcom eine offizielle Ankündigung in Sachen In-Game-Käufe und DLC gibt, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt. Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.