Das dürfte den Xbox-Fans da draußen nicht schmecken: Der neue Shooter von Arkane, Redfall, wird bei Release mit maximal 30 Bildern pro Sekunde auf den Series-Konsolen laufen. Zwar sollen höhere Framerates unterstützt werden, aber erst durch einen Patch, den die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen wollen.

Am 2. Mai 2023 ist es endlich so weit, der neue Shooter von Arkane wird veröffentlicht. Redfall stellt aber weniger einen Koop-Shooter dar, als man zunächst vielleicht vermuten würde. Ihr könnt den Titel auch komplett solo angehen, wenn ihr gerade keine Mitspieler zur Hand habt. Und unserem Ersteindruck nach wird der Titel auch richtig gut!

>> Top 20: Die besten Koop-Online-Spiele: Zusammen zocken ist geil! <<

Als Release-Plattformen werden Xbox Series X/S und der PC bedient. Solltet ihr auf der Microsoft-Konsole unterwegs sein und Wert auf hohe Bildraten legen, dann könntet ihr zunächst enttäuscht werden. Wie Bethesda via Twitter bestätigt hat, wird Redfall zunächst nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen.

Legt ihr Wert auf 60 FPS, dann müsst ihr euch gedulden. Der Performance-Modus wird mit einem späteren Patch nachgeliefert. Bei Release spielt ihr auf der Series X in 4K, auf der Series S in 1440p, immer mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Das ist insofern seltsam, betrachtet man die minimalen Systemanforderungen für den PC, die einigermaßen gediegen ausfallen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-8400 2.80GHz oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD empfohlen

Warten wir also mal ab, wie lange Arkane braucht, bis der Patch auf 60 Bilder pro Sekunde nachgereicht wird. In jedem Fall sieht sich Redfall bei Release starker Konkurrenz entgegen. Nur vier Tage vor dem Shooter erscheint Star Wars Jedi: Survivor, wenige Tage später steht mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das nächste Schwergewicht ins Haus. Eins steht in jedem Fall fest: langweilig wird uns so schnell nicht.