Mit Redfall hat das bisher hoch dekorierte Studio von Arkane Austin einen ziemlichen Schuss in den Ofen abgeliefert, muss sich aber zumindest bis auf weiteres keine Sorgen um die Zukunft machen.

Dass bei Redfall so einiges nicht rund lief, konnten Spieler und Kritiker zum Release sehr schnell selbst feststellen und auch über die Gründe wurde bereits hinreichend spekuliert. Der Flop warf natürlich die Frage auf, wie es nun mit Arkane weitergeht - immerhin hat das Studio mit Titeln wie Dishonored, Prey und Deathloop zwar hoch gelobte Spiele abgeliefert, auch wenn diese kommerziell nicht unbedingt zu den Megahits gehören.

Nun, Arkane Austin gehört zu Bethesda und Bethesda zu Microsoft und so hat sich nun Matt Booty, Boss der Xbox Game Studios, zu der Frage geäußert, ob das Studio geöffnet bleibt. Genau das sei der Plan, laut Booty. Das Studio sei zur Zeit kräftig damit beschäftigt, Updates für Redfall zu produzieren, ebenso wie neue kommende Inhalte.

Einen ersten Patch gab es in der vergangenen Woche, nachdem sich Arkane lange Zeit in Schweigen gehüllt hatte. Der Patch enthielt Verbesserungen an Gameplay, Kampf, KI, Umgebung, Stabilität, Multiplayer, Zugänglichkeit, UI und verschiedene Bugfixes. Weitere Updates sollen folgen, Arkane habe noch einiges an Arbeit vor sich und wolle die Probleme so schnell es geht lösen.

Laut Booty habe Redfall trotz mauer Qualität recht ordentliche Spielerzahlen auf der Xbox angelockt. Das Studio habe nun seine volle Unterstützung, die Arbeit fortzusetzen. Wie Spencer kürzlich gibt Booty zu, dass Microsoft die Entwicklung besser hätte unterstützen sollen. Spencer hatte vor einer Weile bereits zugegeben, dass die Integration von Arkane Austin nicht so wirklich geklappt hätte und man dem Studio mehr interne Ressourcen zur Unterstützung hätte zugestehen müssen.

Zumindest wird Arkane also weiter an Redfall arbeiten, um aus der Baustelle am Ende doch noch ein brauchbares Spiel zu machen. Was danach kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Angeblich wird bei dem Studio bereits ein weiterer Titel entwickelt.