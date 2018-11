Besitzer der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 können seit gestern Red Dead Online in der Beta spielen. Alles, was ihr wissen müsst.

Wie wir bereits gestern angekündigt haben, hat gestern um 14:30 Uhr die Beta zu Red Dead Online gestartet. Um die Server langsam auf die erwarteten Spielerzahlen vorzubereiten, werden erst nach und nach die Zugänge freigeschaltet. Anfangen dürfen Besitzer der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2. Im Tagesrhythmus folgen Day-One-Käufer, Spieler der ersten drei Tage und am Freitag dürfen alle an der Beta teilnehmen.

Zu den Inhalten von Red Dead Online. Ihr werdet in allen fünf Staaten eine Gang gründen und mit ihr ein Lager aufschlagen und kooperative Missionen bestreiten können. Neben Herausforderungen im freien Modus warten auch ruhigere Aktivitäten wie Angeln, die Jagd oder die Pflege eures Pferdes auf euch. Während ihr all das tut, sammelt ihr Erfahrungspunkte, durch die neue Gegenstände und Attribute freigeschaltet werden. Auf Trophäenjäger warten Auszeichnungen in zwölf Kategorien wie Kampf, Jagd, Scharfschütze und Überlebenkünstler.

Wie bereits berichtet, könnt ihr in Red Dead Online euren eigenen Charakter erstellen und ihm neben seinem Aussehen auch andere Fähigkeiten zuweisen könnt. Ähnlich wie im Hauptspiel, wird es auch im Online-Modus ein Ehre-Barometer geben, das mit euren Handlungen und Entscheidungen steigt oder fällt.

Zu den Aktivitäten, die langfristig für Motivation sorgen sollen gehören sogenannte Free-Roam-Missionen, die von bekannten Charakteren begleitet werden und euch unterschiedliche Herangehensweisen erlauben. Ein Land der Möglichkeiten ist dagegen eine Reihe mehrteiliger Missionen, deren Verlauf stark davon abhängt, wie ehrenhaft ihr euch verhaltet.

Nebst kooperativen Aufgaben mit eurer Gang soll es allerdings auch einige kompetitive Beschäftigungen wie Wettreiten, Schießerreien und sogar eine Art Battle-Royale-Modus geben: Ausgestattet mit Pfeil und Bogen oder einem Wurfmesser müsst ihr als letzter überleben, während das Gebiet immer kleiner wird.

Rockstar hofft, eure Fortschritte in der Beta später übertragen zu können, weißt aber gleichzeitig darauf hin, dass dies aufgrund möglicher technischer Schwierigkeiten unmöglich sein kann.