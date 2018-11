Nach dem durchschlagenden Erfolg von Red Dead Redemption 2 werden natürlich die Rufe, gerade unter Investoren, nach einer PC-Version laut. Wie sieht es damit aus? Take-Two hat auf seine Art eine Antwort geliefert.

Red Dead Redemption 2 verkauft sich auf der PS4 und der Xbox One wie geschnitten Brot. Über 17 Millionen Einheitenwurden bereits ausgeliefert. Da fragt man sich natürlich, wie viele es wären, wenn Rockstar Games den Titel auch noch für den technisch überlegenen PC veröffentlicht hätte. Vor allem Investoren interessiert jetzt natürlich, ob eine entsprechende Version kommen wird. Der Erstling erschien nie für den PC, GTA 5 wurde allerdings mit großem Erfolg portiert.

In einem Investorengespräch blieb ein Fragesteller hartnäckig. Das Hin und Her mit Take-Two könnt ihr hier nachlesen:

Investor: "Red Dead 1 was not on PC. Any updated thoughts on making red Dead 2 available on PC down the road? Thanks."

Strauss Zelnick: "Sorry, could you just repeat the third question?"

Investor: "Yeah, Strauss, just on making Red Dead 2 available on PC."

Strauss Zelnick: "On making it available on PC?"

Lainie Goldstein: (ebenfalls Take-Two): "PC."

Strauss Zelnick: "In terms of ongoing releases, Rockstar will talk about what their intentions are going forward with gegard to all upcoming products and that the same would hold true for platform. So, in this particular instance, I can't really give you much clarity, apologies."

Wie erwartet, manövriert sich Take-Two um eine eindeutige Aussage herum. Eine klare Absage zu Red Dead Redemption 2 auf dem PC wurde aber genauso wenig erteilt. Dass sich Rockstar allzu bald über eine möglicher PC-Version äußern wird, ist unwahrscheinlich. Der Entwickler hat aktuell alle Hände voll damit zu tun, die kommende Red Dead Online Beta vorzubereiten.