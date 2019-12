Rockstar in Festtagsstimmung: In Red Dead Online wird es weiß und an der ein oder anderen Stelle der Map könnt ihr weihnachtliche Events finden.

Hohoho, es weihnachtet in der Welt von Red Dead Online. In den nächsten Wochen wird es festlich: Mit winterlichem Wetter, zeitlich begrenzt verfügbaren festlichen Showdown-Modi, Dekorationen in eurem Lager und in der Schwarzbrennerei, Geschenken und einigem mehr möchte euch Rockstar Games in Festtagsstimmung versetzen.

Vielleicht habt ihr auf euren Reisen schon Klavierspieler festliche Lieder in den Saloons spielen hören. Ab morgen verspricht Rockstar sogar die ersten Schneefälle im Wilden Westen. Die Intensität des Winterwetters soll sich in den kommenden Tagen sogar noch verstärken.

Auf Scharfschützen warten verschneite Versionen von Showdown-Modi wie Spoils of War, Up in Smoke und Overrun. PlayStation-4-Spieler erhalten außerdem Zugriff auf festliche Varianten von Gun Rush, Make it Count und Last Stand. Startet dafür bis zum 6. Januar die Serie aus dem Online-Menü heraus.

Ganz im Geiste der Feiertage erhalten alle Spieler, die zwischen dem 23. und dem 25. Dezember Red Dead Online spielen, eine festliche Geschenkekiste, die mit Vorräten und anderen Aufmerksamkeiten gefüllt ist:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Alle Spieler, die sich an oder nach dem 13. Dezember eingeloggt und gespielt haben, haben bereits eine Vielzahl feierlicher Geschenke erhalten. Ihr habt noch Zeit, euch die folgenden Geschenke zu sichern – spielt einfach bis zum 6. Januar Red Dead Online und schaut in den Bereich „Vorteile“ des Pausemenüs, um die folgenden Gutscheine einzulösen: