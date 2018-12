Red Dead Redemption 2 auf der Switch? Zumindest Nintendo wäre dem Thema gegenüber aufgeschlossen. Wie sieht es also mit einem Port aus?

Red Dead Redemption 2 war einer der erfolgreichsten Titel des vergangenen Jahres. Während PC-Spieler noch leise auf eine Umsetzung für ihre Plattform hoffen, scheinen die Chancen für die Switch nahezu aussichtslos. Nicht nur Fans hätten das Western-Adventure gerne auf ihrer favorisierten Konsole, auch Nintendo sähe Red Dead Redemption 2 gerne in seinem Line-Up.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter spricht Reggie Fils-Aimé darüber, dass er "absolut" daran interessiert wäre, das Rockstar-Spiel ins Portfolio der Switch aufzunehmen. Ihmzufolge sei das größte Problem an der Sache gewesen, dass das Studio bereits Jahre an dem Titel gearbeitet hat, lange bevor es die Switch gab. Red Dead Redemption 2 konnte also nicht einmal mit der Nintendo-Konsole im Hinterkopf entwickelt werden.

"Wir hätten es liebend gerne. Aber nochmal - und hier braucht es etwas Verständnis für den Entwicklungsprozess: Red Dead war jahrelang in Arbeit. Seit einer Zeit, in der es noch keine Informationen zur Nintendo Switch gab. Die Entwickler müssen also aus ihrer Perspektive weitermachen und das Spiel fertigstellen, an dem sie gearbeitet haben. Und dann haben sie die Möglichkeit, sich andere Optionen anzuschauen.", sagt Fils-Aimé im Interview.

Die Entwicklung jedes Spiels eines wichtigen Drittherstellers, das jetzt erscheine, hätte deutlich vor der Ankündigung der Switch begonnen. Was in Zukunft passiere würden wir sehen, aber dies sei der Grund dafür, warum Red Dead nicht auf Nintendos Plattform ist. Eine bedeutende Rolle spielen sicherlich auch die technischen Limitierungen der Switch. Zwar hat sich Bethesda angeschickt, seine beiden neuen Doom-Titel, Wolfenstein 2 und Skyrim auf die Hybridkonsole zu verfrachten und auch Warner Bros. veröffentlicht Mortal Kombat 11 für die Switch, aber Red Dead ist grafisch noch einmal eine andere Kategorie. Wer weiß, möglicherweise ist es mit einigen Optimierungen doch nicht unmöglich.