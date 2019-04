Rockstar Games hat in dieser Woche mal keinen neuen Spielmodus oder sonstigen Inhalte in Red Dead Online für euch parat, lockt dafür aber mit Boni und einem neuen Versorgungspaket.

Wer sich in dieser Woche in der Beta von Red Dead Online einloggt, der kann sich ein neues Versorgungspaket sichert. Dieses beinhaltet eine Auswahl an starken Tonika. Zu finden ist das Paket in der Truhe in eurem Lager oder in einer beliebigen Postmeisterei. Enthalten sind:

3x Starkes Wundertonikum

3x Starkes Schlangenöl

3x Starke Arznei

3x Starker Magenbitter

Dazu gibt es wieder Katalog-Neuheiten in Sachen Kleidungsstücken und Accessoires bei Wheeler, Rawson & Co. Neu mit dabei sind:

Alligatorhut

Ortega-Weste

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Pelzbesetzte Handschuhe

Concho-Hose

Bleiben zum Abschluss noch die versprochenen Boni. Die 1,5-fache Menge an RDO$ und Gold erhaltet ihr dieses Mal in allen Showdown-, Gun-Rush- und Renn-Modi. Mit dabei sind insofern damit auch die erst kürzlich hinzugefügten Spielmodi Plunder, Zielrennen, Up in Smoke oder Spoils of War. Zudem gibt es die 1,5-fache Menge an Gold in den Missionen aus "Ein Land der Möglichkeiten" sowie in allen Free-Roam-Missionen und -Events.