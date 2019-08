Pünktlich zum Dienstag wurden nun wieder die neuen Aktionen in Red Dead Online vorgestellt. Wir klären euch hier über alle neuen Boni, Rabatte & mehr auf.

Spieler von Red Dead Online dürfen sich ab sofort in den nächsten sieben Tagen über Boni in "Ein Land der Möglichkeiten" freuen. Egal welchen Pfad ihr in diesen Missionen einschlagt: Alle beliebigen Missionen von Jessica LeClerk und Horley in diesem Kontext bringen euch vorübergehend einen 30-prozentigen Bonus auf RDO$ und XP ein.

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. ist ebenfalls wieder neue Ware eingetroffen und so könnt ihr euch nun den aus Biberpelzen gefertigten Owanjila-Hut, die edel besetzte Concho-Hose, die Charro-Jacke oder den Clymene-Mantel freuen. Außerdem sind alle Westen, die normalerweise Rang 31 und höher erfordern, vorübergehend auch für Spieler mit Rang 30 verfügbar. Westen, die normalerweise Rang 11-29 benötigen, sind momentan ab Rang 10 zu haben.

Kostengünstiger könnt ihr euch aktuell Double-Action-Revolver und Springfield-Gewehr (jeweils -25%) sichern, Hehler gewähren außerdem in den nächsten beiden Wochen 50% Rabatt auf das Kriegsbeil und das Schlachterbeil. Fähigkeitskarten-Verbesserungen sind ebenfalls 25% günstiger zu haben.

Bleiben zum Abschluss die neuen Vorteile für Abonnenten von Twitch Prime: Wer bis zum 02. August sein Konto mit dem Social Club verknüpft hatte, der bekommt nun das Carcano-Gewehr, die Outfits "Tasmane" und "Donau" sowie das Emote "Wie kannst du es wagen?" an die Hand. Zudem gibt es extra Rabatte auf die oben genannten, vergünstigen Artikel.