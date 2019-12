Rockstar Games kooperiert schon länger mit Twitch Prime und liefert für Abonnenten regelmäßig neue Inhalte in GTA Online und Red Dead Online. Jetzt hat man ein neues Angebot geschnürt, das sich durchaus sehen lassen kann.

Mitglieder im Social Club von Rockstar Games profitieren mal wieder besonders von einer Partnerschaft des Studios mit Twitch Prime. Im Zuge dessen wurden nun sehenswerte neue Inhalte für GTA Online und Red Dead Online angekündigt, die ihr beanspruchen könnt, wenn ihr über ein Amazon-Prime-Abo verfügt und euer Konto mit Twitch verknüpft habt.

Passend zum Release der umfassenden neuen Erweiterungen "The Diamond Casino Heist" in GTA Online sowie "Moonshiners" in Red Dead Online gibt es nämlich passende neue Inhalte via Twitch Prime.

So können Mitglieder, die ihr Konto vor dem 08. Dezember verknüpft hatten, die neue Spielhalle kostenlose in GTA Online für such beanspruchen. In dieser könnt ihr im Geheimen den Raubüberfall auf das Diamon Casino vorbereiten und planen.

Pixel Pete's Arcade, einst ein legendärer Schuppen in Paleto Bay, kann kostenlos bei Maze Bank Foreclosures erworben werden. Alle aktiven Twitch-Prime-Mitglieder, die diese Immobilie zum Vollpreis erwerben, erhalten eine vollständige Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf.

In Red Dead Online müsst ihr ein aktives Konto bis zum morgigen 12. Dezember mit Twitch Prime verknüpfen, um kostenlose Vorteile zu erhalten. Wenn ihr eure Rolle als Schwarzbrenner im Moonshiners-Update begonnen habt, erhaltet ihr dann die polierte Kupferdestille kostenlos. Mit dieser könnt ihr hochprozentigen Schnaps brennen und zu höheren Preisen verkaufen.

Twitch-Prime-Mitglieder erhalten zudem die Sammlertasche kostenlos. Ein Sammler erforscht die Welt nach wertvollen Schätzen, die an die reisende Händlerin Madam Nazar verkauft werden können. Red-Dead-Online-Spieler, die ihre Twitch-Prime-Mitgliedschaft ab dem 13. Dezember starten, können beides 72 Stunden nach Beginn ihrer Mitgliedschaft kostenlos erwerben.