Wie jeden Dienstag gibt es auch dieses Mal wieder eine neue Kopfgeldjagd in Red Dead Online. Dazu gesellen sich auch allerhand weitere Boni und Aktionen. Wir verschaffen euch hier den gewohnten Überblick!

Kopfgeldjäger unter euch dürfen die nächste legendäre Kopfgeldjagd in Red Dead Online angehen. Die Zielperson ist in dieser Woche Philip Carlier, ein zurückgezogener Sumpfbewohner, der tot oder lebendig gesucht wird.

Carlier wird wegen Veruntreuung und der Ermoderung eines Kollegen bei der Lemoyne-Handelsgesellschaft gesucht. Seit des vor zwei Jahren begangenen Mordes lebt Carlier alleine und abgeschieden in den Sümpfen von Lagras. Gerüchte besagen, dass die Vereinsamung zusammen mit einer Vorliebe für dissoziative Chemikalien den Verstand des Mörders im mittleren Alter verdreht hat. Die Zielperson dieser legendären Kopfgeldjagd wird als extrem gewaltbereit eingestuft. Den entsprechenden Steckbrief gibt es an einem beliebigen Sheriffbüro.

Da es im Übrigen auf Halloween zugeht, gibt es in Red Dead Online in dieser Woche auch Feiertagsangebote. Bei Madam Nazar sind allerhand Masken vorrätig, die nur für kurze Zeit erhältlich sind. Alle Spieler, die eine der drei Spezialrollen angenommen haben, erhalten außerdem eine kostenlose Maske. Lizenzierte Kopfgeldjäger bekommen kostenlos eine exklusive Variante der Kreaturenmaske, Händler eine exklusive Schweinemaske und Sammler eine exklusive Maskenballmaske. Die Masken erscheinen innerhalb von 24 Stunden nach dem Anmelden in Red Dead Online in eurer Garderobe.

Besitzer des Outlaw-Passes, die mindestens Club-Rang 10 erreicht haben, erhalten eine exklusive Variante der Verrücktenmaske. Spieler auf Club-Rang 20 oder höher erhalten diese Maske sowie eine exklusive Variante der Horrormaske.

Alle, die sich in dieser Woche in Red Dead Online ins Grenzland begeben, erhalten in dieser Woche außerdem 2000 Club-XP sowie einen 30-prozentigen XP-Bonus auf mehrere Aktivitäten für euren Fortschritt im Club von Wheeler, Rawson & Co sowie den Outlaw-Pass:

Alle Missionen in "Ein Land der Möglichkeiten"

Alle Free-Roam-Missionen

Shootout-Serie

Eroberungsserie

Eliminierungsserie

Rennserie

Kopfgeldjäger:

Alle Kopfgeldjäger-Missionen inkl. legendärer Kopfgeldjagden und Spielerkopfgelder

Free Roam Events "Verbrecherjagd" und "Tag der Abrechnung"

Tägliche Herausforderungen für Kopfgeldjäger

Händler:

Versorgungsmissionen

Verkaufsmissionen

Lagerverteidigungen

Free-Roam-Event "Handelsweg"

Tägliche Herausforderungen für Händler

Sammler:

Sammeln von Pfeilspitzen

Sammeln von Tarotkarten

Sammeln von verlorenen Schmuckstücken

Wöchentliche Sammelliste – Schummler-Kartensatz

Alle Verkäufe von kompletten Sätzen

Free Roam Events "Kondor-Ei" und "Bergung"

Tägliche Herausforderungen für Sammler

Eine besondere Belohnung gibt es außerdem für PS-Plus-Mitglieder: Wer sich bis zum 04. November einloggt und zockt, der erhält eine exklusive Farbvariante der Killiman-Weste. Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpft haben, erhalten die Kopfgeldjäger-Lizenz kostenlos.