Im Laufe dieser Woche wird Rockstar Games neue Updates zu Red Dead Redemption 2 veröffentlichen. Möglicherweise soll dann auch ein neuer Spielmodus Einzug erhalten.

Aktuell läuft ja die Beta des Multiplayer-Parts Red Dead Online, welcher im Laufe der Zeit ähnlich ausgebaut und weiter mit frischen Inhalten und Spielmodi versorgt werden soll, wie auch GTA Online. Ein erster neuer Modus könnte nun womöglich schon auf dem Weg sein.

Ein Spieler namens donajello1 hat sich via Reddit zu Wort gemeldet, weil er eine interessante Entdeckung gemacht hat. Eigentlich wollte er einer "Showdown Series" beitreten, doch ganz kurz waren zwei neue Optionen im Menü vorzufinden, die nur wenig später wieder verschwunden waren.

Bei den genannten Optionen handelt es sich um "Gun Rush" sowie "Gun Rush Team" - ein potentieller neuer Spielmodus mit Solo- und Team-Ausprägung. Rockstar Games könnte den Start für diese Woche vorbereiten und im Zuge dessen könnten die Optionen kurzzeitig zu sehen gewesen sein.

Die offizielle Bestätigung seitens der Macher steht noch aus, sollte es jedoch wirklich so kommen, dann könnte es sich bei "Gun Rush" um einen mit "Kill Quota" aus GTA Online vergleichbaren Modus handeln. Darüber jedenfalls spekuliert die Community seit der Entdeckung recht eifrig. In "Kill Quota" startet ihr mit mächtigen Wummen, die im Spielverlauf durch immer schwächere Waffen ersetzt werden, bis es am Ende einer Runde um einen Nahkampf-Kill geht, um die Partie zu gewinnen.

Im Zuge der bereits angekündigten Updates zu Red Dead Online wird Rockstar Games zudem am Balancing des Forschrittssystems arbeiten, nachdem es zuvor entsprechende Kritik hinsichtlich der hohen Preise für kosmetische Items gegeben hatte.