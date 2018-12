Red Dead Online befindet sich aktuell ja noch in einer Beta-Testphase und Rockstar Games nimmt das Feedback der Spieler genauestens zur Kenntnis. Basierend darauf hat man nun erste Änderungen implementiert.

Ab heute beginnt Rockstar Games, Änderungen aufgrund des Spieler-Feedbacks in Red Dead Online zu integrieren. Diese sollen nach Angaben des Entwicklerstudios für "mehr Balance, Spaß und ein befriedigerendes Spielerlebnis in allen Modi und Mission sorgen".

Konkret haben die Macher vor allen Dingen die Ökonomie im Spiel aufgegriffen, die ja durchaus bislang für ordentlich Kritik gesorgt hatte. Geld- und Goldauszahlungen wurden daher spürbar angepasst. Gleichzeitig wurden für viele Gegenstände die Kaufpreise verringert und auch die Geldwerte bestimmter Felle, Häute und Fische optimiert.

Konkret liest sich die Liste der Änderungen wie folgt:

Erhöhte Geld- und Goldauszahlungen in verschiedenen Aktivitäten wie Free-Roam-Missionen, Free-Roam-Events, Wiederholungen von Missionen aus „Ein Land der Möglichkeiten“, Showdown-Serien und mehr.

Verringerte Kaufpreise für die meisten Waffen im Katalog von Wheeler, Rawson & Co sowie bei Büchsenmachern. Für Spieler, die bereits zu den bisherigen Preisen Waffen gekauft haben, werden wir ab heute automatisch die Differenz erstatten – bitte achtet auf die Benachrichtigung, wenn ihr das nächste Mal die Red Dead Online Beta startet, die euch darüber informiert. Die Auszahlung der Erstattungen kann bis zum 10. Dezember dauern.

Anpassung des Geldwertes bestimmter Felle, Häute und Fische sowie von Pferdeerweckern und Broschüren.

Damit sind die Arbeiten an Red Dead Online natürlich keineswegs abgeschlossen. Auch weiterhin will man das Balancing verbessern und das Feedback der Community auswerten, heißt es seitens der Macher weiter. Derzeit sei man mit dem Beheben diverser Fehler und Verbindungsprobleme beschäftigt.

Außerdem will sich Rockstar bei den Spielern der Beta bedanken und verschenkt an alle Gamer, die bis morgen um 09:00 Uhr deutscher Zeit an der Testphase teilgenommen haben, 250 RDO$ sowie 15 Goldbarren. Die Geldgeschenke werden bis spätestens 14. Dezember bei allen qualifizierten Spielern gutgeschrieben.