Der Onlinemodus Red Dead Online zu Red Dead Redemption 2 befindet sich aktuell ja nur in einer Beta. Bislang ließ Rockstar Games offen, ob die aktuell erzielten Fortschritte und Inhalte später noch einmal zurückgesetzt werden. Jetzt hat sich der Entwickler erneut zum Thema zu Wort gemeldet.

Aktuell läuft die Beta des Multiplayer-Modus Red Dead Online und Rockstar Games schraubt noch an allen Ecken und Enden, ehe die fertige Fassung live gehen wird. Im Zuge dessen hat man beispielsweise eine Änderung der In-Game-Ökonomie in Aussicht gestellt, nachdem es Kritik aus der Community gab.

Offen ließ das Studio noch, ob die im Rahmen der Beta von Red Dead Online erzielten Fortschritte später auch in der Live-Version fortgeführt werden können; das war insbesondere im Falle von größeren Änderungen alles andere als gesagt. Zumindest nach aktuellem Stand gibt des nun aber für Beta-Spieler Entwarnung, denn Rockstar hat sich erneut via Twitter zu Wort gemeldet.

In der Stellungnahme heißt es, dass man das Feedback der Community weiter sehr gerne entgegen nehme, ehe man betont: "An alle Spieler, die Bedenken haben, dass alle Fortschritte und Stats auf Null zurückgesetzt werden könnten: Wir haben aktuell keinerlei Pläne, einen solchen Reset mit dem Ablauf der Beta durchzuführen. Wir arbeiten immer noch an der Stabilität des Spiels und dem Balancing der Ökonomie und hoffen später in dieser Woche ein Update veröffentlichen zu können."

Das ursprünglich von Rockstar einmal in Betracht gezogene Auslöschen aller Fortschritte zum Live-Start von Red Dead Online scheint damit bis auf Weiteres endgültig vom Tisch zu sein.