Die neue Eisenbahn-Management-Simulation Railway Empire 2 liegt weiter voll auf Kurs und wird pünktlich im Mai erscheinen - dann auch in einer umfangreicheren Deluxe Edition, die nun vorgestellt wurde.

Entwickler Gaming Minds und Publisher Kalypso Media haben heute noch einmal bekräftigt, dass das Sequel Railway Empire 2 voll auf Kurs liegt und pünktlich erscheinen wird. Wie geplant kommt die neue Eisenbahn-Management-Simulation damit am 25. Mai und damit in fast genau einem Monat auf den Markt.

Wer zuschlagen will, der wird dann nicht nur die Standardfassung kaufen können, denn zusätzlich wurde heute auch eine Deluxe Edition angekündigt. Diese schlägt mit 59,99 Euro - und damit 10 Euro mehr als die Standard Edition - zu Buche, bietet dafür aber auch zusätzliche Inhalte. Konkret gibt es hier zusätzliche Lokomotiv-Skins, Bahnhof-Skins und den digitalen Soundtrack für euch.

Auch Vorbestellungen des Spiels sind einen Monat vor dem Start nun möglich. Frühentschlossene unter euch können sich einen Rabatt von 10 Prozent auf den Plattformen Steam, Epic Games Store und Microsoft Store sichern. Außerdem wird e eine Vorabinstallation via Xbox Game Pass sowie im PlayStation Store auch eine für PS-Plus-Mitglieder geben - denn Railway Empire 2 wird Teil dieser beiden Abo-Modelle sein.

In Railway Empire 2 dürft ihr wieder ein Eisenbahnimperium aufbauen, müsst Ressourcen verwalten, Gleisstrecken bauen und Städte miteinander verbinden. Wer sich auf den Release für PC, Xbox und PlayStation einstimmen möchte, der bekommt am morgigen Donnerstag, den 27. April ab 19:00 Uhr im Rahmen eines Livestreams noch einmal die Gelegenheit dazu; dieser liefert via dem Kanal Kalypso_live noch einmal frische In-Game-Eindrücke. Eine Switch-Umsetzung des Titels soll zu einem späteren Zeitpunkt in 2023 nachfolgen.