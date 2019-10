Fans des abgedrehten Actionspiels RAGE 2 dürfen sich schon bald auf weiteren Nachschub freuen. Mit "TerrorMania" kommt das zweite Add-on noch im November.

Seit dem Release von RAGE 2 im Mai dieses Jahres wurde bereits ein erstes Add-on zum Actionspiel veröffentlicht, doch etliche Fans lechzen natürlich schon wieder nach mehr. Da kommt es gerade recht, dass Bethesda pünktlich zum Spiele-Herbst jetzt mit "TerrorMania" den zweiten DLC offiziell angekündigt hat.

Im zweiten Add-on dürft ihr euch in eine verquere und verfluchte alternative Realität des Ödlands begeben: das Totenland. Das wird in "TerrorMania" ab dem 14. November 2019 auf PC, Xbox One und PS4 möglich sein.

Worum geht es? Ihr müsst Geschehenes wieder ungeschehen machen, bevor eine dunkle Skelettarmee aus ihrer Dimension herausbricht und die uns bekannte Welt der Sterblichen überrennen kann. Dazu steht euch mit einem mächtigen Schwert auch eine neue Waffe zur Verfügung, das als Schlüssel zu den Toren zwischen den Welten dient.

Mit Hellspring oder Overbone City erwarten seltsam verzerrte Versionen von Wellspring und Overgrown City auf euch, dazu gesellen sich aber auch komplett neue Areale wie die Schwebenden Inseln und das Krankenhaus. Nur wenn ihr die Splitter der zersprungenen Nekroplatte findet und wieder zusammensetzt, könnt ihr den Toten den Weg versperren und das Tor zur Dimension schließen.

"TerrorMania" wird im In-Game-Store von RAGE 2 für 500 Münzen verfügbar sein.