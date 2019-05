Das abgedrehte Actionspiel RAGE 2 hat eine entscheidende Hürde hin zum Release genommen. Passend dazu haben die Macher nun auch die Systemanforderungen auf dem PC bekannt gegeben.

Am 14. Mai 2019 soll RAGE 2 offiziell für PC, PS4 und Xbox One im Laden landen, insoweit wurde es nun auch wirklich Zeit, dass die Entwicklungsarbeiten offiziell abgeschlossen werden. Das ist nun geschehen: Bethesda hat jetzt das Erreichen des Gold-Status verkündet.

Damit ist das Spiel grundsätzlich fertig und einem pünktlichen Release sollte nichts mehr im Wege stehen. Erfahrungsgemäß nutzen die Entwicklerstudios heutzutage die Zeit bis zur tatsächlichen Veröffentlichung, um einen Day-One-Update fertigzustellen, dass dann weitere Verbesserungen mit sich bringt.

Passend zur Ankündigung hat Bethesda nun auch die finalen PC-Systemanforderungen des Open-World-Shooters bekannt gegeben. Alle Versionen, also auch die auf Xbox One und PS4, sollen mindestens in einer 1080p-Auflösung laufen. Auf den beiden Heimkonsolen ist die Framerate bei 30 fps gedeckelt, auf den leistungsstärkeren Varianten PS4 Pro und Xbox One X bei 60 fps. Auf dem PC gibt es keine Obergrenze in Sachen Framerate und auch die Auflösung lässt sich weiter steigern.

Empfohlene Systemkonfiguration

64-bit Prozessor und OS

OS: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-4470 oder AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

Grafik: NVIDIA GTX 1070 8 GB oder AMD Vega 56 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB

Minimale Systemanforderungen

64-bit Prozessor und OS

OS: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 3 1300X

RAM: 8 GB

Grafik: NVIDIA GTX 780 3 GB oder AMD R9 280 3 GB

Festplattenspeicher: 50 GB