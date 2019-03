In rund zwei Monaten soll das abgedrehte Action-Sequel RAGE 2 offiziell erhältlich sein. Bis dato hatte der Shooter noch keine USK-Freigabe, was sich nun geändert hat. Bleibt die Frage: Kommt der Titel auch bei uns ungeschnitten?

Jetzt steht es endgültig fest: Wenn RAGE 2 am 14. Mai 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann werdet ihr auch in Deutschland ganz offiziell zuschlagen können. Der Titel von Bethesda hat nun nämlich eine USK-Freigabe erhalten. Von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle erhielt der Shooter das Alterskennzeichen "ab 18 Jahren" bzw. "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" und darf damit nur an volljährige Gamer verkauft werden.

Doch welche Spielversion bekommen diese nun schlussendlich an die Hand? Gibt es in der deutschen Fassung Einschnitte gegenüber der internationalen Variante? Die Antwort darauf lautet: Nein! Auch bei uns erscheint RAGE 2 laut Bethesda nämlich zu 100% ungeschnitten; diese ist damit identisch mit der internationalen Variante.

Enthalten wird außerdem nicht nur die deutsche Sprachausgabe sein, sondern auch die im englischen Original. Ihr könnt somit auch die Originalfassung durchzocken. Was 100% uncut konkret bedeutet? Einen ersten Eindruck vermittelt der passend zur Ankündigung neu veröffentlichte Trailer.