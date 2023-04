Der Battle-Royale-Dauerbrenner PUBG: Battlegrounds erhält in Kürze das große Update auf Version 23.1 - und das bringt wieder allerhand Neuerungen mit sich. Unter anderem dürft ihr euch über einen neuen Überlebendenpass sowie die Rückkehr des erweiterten Modus "Intensive Battle Royale" freuen.

PC-Spieler dürfen sich ab sofort über das neue Update auf Version 23.1 von PUBG: Battlegrounds freuen, das bereits auf den Servern zur Verfügung steht. Konsolenspieler müssen sich indes noch eine Woche bis zum 20. April gedulden, ehe das Update dann auch hier zur Verfügung steht.

Was dürft ihr in der neuen Spielversion des Dauerbrenners konkret erwarten? Mit "The Big Score" gibt es wieder einen neuen Überlebendenpass; hier dürft ihr euch ihr künftig schneller EP und Belohnungen einheimsen. Außerdem kehrt der erweiterte Modus "Intensive Battle Royale" zurück und mehr.

Die wichtigsten Neuerungen laut offiziellen Angaben im Überblick:

Überlebendenpass: The Big Score – Keine schmerzhaften Abschiede mehr von den vorherigen Pässen! Dank Änderungen am Pass-EP-System erhalten Spieler im Vergleich zu vorigen Pässen schneller EP, um die Belohnungen von The Big Score in vollen Zügen genießen und zum ultimativen Safeknacker werden zu können. In der Ankündigung zum April Store Update gibt es weitere Details.





– Keine schmerzhaften Abschiede mehr von den vorherigen Pässen! Dank Änderungen am Pass-EP-System erhalten Spieler im Vergleich zu vorigen Pässen schneller EP, um die Belohnungen von The Big Score in vollen Zügen genießen und zum ultimativen Safeknacker werden zu können. In der Ankündigung zum April Store Update gibt es weitere Details. LABS: Intense-Battle-Royale – Die beliebte, rasante Variante des klassischen Battle-Royale-Erlebnisses ist zurück - mit Updates! Drei neue Gebiete in Vikendi und Sanhok bringen eine deutliche Abwechslung in die kleineren Arenen vom Intense Battle Royale-Modus. Die AUG in der AR-Waffenkiste erweitert dazu die taktischen Optionen. Hier der Servicezeitraum für jede Plattform:

PC: 12. April (nach Wartung des Live Servers) - 14. Juni, 2:30 Uhr Konsole: 20. April (nach Wartung des Live Servers) - 22. Juni, 3 Uhr

– Die beliebte, rasante Variante des klassischen Battle-Royale-Erlebnisses ist zurück - mit Updates! Drei neue Gebiete in Vikendi und Sanhok bringen eine deutliche Abwechslung in die kleineren Arenen vom Intense Battle Royale-Modus. Die AUG in der AR-Waffenkiste erweitert dazu die taktischen Optionen. Hier der Servicezeitraum für jede Plattform:

Überarbeitung der Kartenrotation – Update 23.1 nimmt eine Reihe konkreter Schritte zur Verwirklichung der in der Roadmap 2023 vorgestellten Pläne vor, darunter auch die Auflistung der Schauplätze der kommenden Battle Royale-Kämpfe und die Aufnahme von Deston in den Pool der Ranglistenkarten. Die wöchentlichen Kartenrotationen für normale Matches und Rangliste lauten wie folgt:



– Update 23.1 nimmt eine Reihe konkreter Schritte zur Verwirklichung der in der Roadmap 2023 vorgestellten Pläne vor, darunter auch die Auflistung der Schauplätze der kommenden Battle Royale-Kämpfe und die Aufnahme von Deston in den Pool der Ranglistenkarten. Die wöchentlichen Kartenrotationen für normale Matches und Rangliste lauten wie folgt: Live Server - Normales Match



Woche 1: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Paramo





PC: 12. - 19. April







Konsole: 20. - 27. April





Woche 2: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Karakin





PC: 19 - 26. April







Konsole: 27. April - 4. Mai





Woche 3: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Paramo





PC: 26. April - 3. Mai







Konsole: 4. - 11. Mai





Woche 4: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Karakin





PC: 3. - 10. Mai







Konsole: 11. - 18. Mai





Woche 5: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Paramo





PC: 10. - 17. Mai







Konsole: 18. - 25. Mai



Live Server - Rangliste



Rangliste: Erangel (30 %) / Miramar (30 %) / Taego (30 %) / Deston (10 %)

Esports-Modus – Die Roadmap für 2023 versprach außerdem eine engere Abstimmung der Einstellungen des Esports-Modus mit dem Ranglistenmodus, um den Spielern dieselbe Art von Erlebnis wie die der professionelle Teams zu bieten. Eine Zusammenfassung der Updates findet ihr unten:



Taego and Deston wurden hinzugefügt Regelwerk der Rangliste Nur globale Regeleinstellungen verfügbar Perspektive: FPP, TPP Mindestanzahl der Spieler: 10 Maximalanzahl der Spieler: 100 (Standard: 64) Maximale Spieleranzahl per Team: 4 (Standard: 4) Sanhok wurde entfernt

– Die Roadmap für 2023 versprach außerdem eine engere Abstimmung der Einstellungen des Esports-Modus mit dem Ranglistenmodus, um den Spielern dieselbe Art von Erlebnis wie die der professionelle Teams zu bieten. Eine Zusammenfassung der Updates findet ihr unten: