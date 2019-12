Im Rahmen der The Game Awards 2019 hatte PUBG-Schöpfer Brendan Greene mit Prologue sein neues, experimentelles Spieleprojekt vorgestellt. Der kurze Teaser war recht kryptisch und offenbarte kaum, worum es sich dabei handeln mag. Das hat auch einen bestimmten Grund!

Mittlerweile ist ja bekannt, dass Brendan Greene, der Schöpfer von PlayerUnknown's Battlegrounds, an einem neuen Projekt namens Prologue werkelt. Ein erster Teaser wurde im Rahmen der The Game Awards 2019 gezeigt, offenbarte aber kaum etwas und ließ viele fragende Gesichter zurück.

Das hat einen bestimmten Grund, wie Brendan Greene nun im Gespräch mit Forbes selbst einräumt: Er wisse selbst noch gar nicht so genau, in welche Richtung sich das experimentelle Spieleprojekt Prologue künftig bewegen und was es schlussendlich für ein Spiel werde.

Fest steht laut Greene jedoch, dass Prologue keinesfalls ein PUBG 2 wird. Und: Es wird sich auch nicht um einen neuen Shooter handeln. "Wir haben das Studio mit dem Ziel gegründet, mit neuer Technologie zu experimentieren. Gerade nehmen wir diesen ersten Schritt, neue Technologien zu erschaffen - und Prologue ist der erste Schritt in diese neue Welt für uns. Ich wollte die Möglichkeit wahrnehmen, etwas komplett Neues zu erschaffen", so Greene.

Zusammen mit einem 25 Mann starken Team werkelt er derzeit in Amsterdam an Prologue, fokussiert sich gegenwärtig aber wirklich noch darauf, welche Art von Technik sie am Ende wirklich für das Spiel benötigen. Was am Ende dabei heraus kommt, ist noch ein ganzes Stück weit offen, auch wenn man zumindest eine grobe Vorstellung hat.

Demnach wird Prologue eine riesige Welt mit "hunderten von Kilometern, tausenden Leuten und riesigen Problemen, die es zu lösen gilt", werden. Und weiter: "Ich habe einige ziemlich große Träume, was ich erreichen möchte, aber ich bin derzeit noch nicht ganz bereit dafür, das zu tun. Dazu wird einige neue Technik notwendig sein."