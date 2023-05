Prince of Persia: The Sands of Time

Das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time steht weiter unter keinem guten Stern. Der ursprünglich für 2021 eingeplante Titel wurde mehrfach verschoben - und jetzt geht das Projekt zunächst einmal gänzlich zurück in die Konzeptphase.

Bis wir ein geplantes Remake von Prince of Persia: The Sands of Time tatsächlich in Händen halten, dürfte noch einige Zeit länger dauern als gedacht. Nachdem der einst für 2021 angekündigte Titel mehrfach verschoben wurde, sind die Arbeiten zwischenzeitlich bei Ubisoft Montreal noch einmal komplett neu gestartet worden. Damit übernimmt dieses Ubisoft-Studio nun auch die Entwicklung von Ubisoft Pune.

In einem neuen Entwickler-Q&A heißt es nun, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake "aktuell in die Konzeptphase" zurückgekehrt ist; von einer Beendigung der Entwicklungsarbeiten ist man damit gefühlt weiter weg als jemals zuvor seit der Ankündigung.

Aus diesem Grund wird der Titel auch auf dem Showcase Ubisoft Forward im Juni nicht zu sehen sein - einfach weil es auch nichts zu zeigen gibt. Via Twitter versichern die Macher dennoch, dass es keinen Grund zur Sorge gebe: Das Projekt sei weiterhin am Leben und werde weiter verfolgt. Es sei nun eben wieder schlicht in einer "frühen Phase" der Entwicklung.

"Was den Produktionsstand betrifft: Wir sind gerade in der Konzeptphase", so Producer Jean-Francoise Naud. "Seit wir das Projekt übernommen haben, sehen wir uns nach Feedback aus der Community um und finden unseren eigenen Weg, um das Spiel abzuliefern."

Weiter heißt es, dass man nun ein Team aufbaue, Prioritäten festlege und Prototypen zusammenbaue, um Elemente zu testen und auszuloten, wie man die Community für weiteres Feedback einbinden könne. Für das laufende Jahr seien keine weiteren Details zum Titel zu erwarten.

Ursprünglich war das Sands of Time Remake im September 2020 angekündigt worden und sollte im Folgejahr 2021 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht worden. Nach einer ersten Verschiebung wurde dieses auf unbestimmte Zeit nach hinten gerückt.